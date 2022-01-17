|
Одаренные школьники Могилевского района получили подарки от Белорусского фонда мира
Источник материала: ОНТ
Сегодня в мире отмечают День детей-изобретателей. Поздравлением и награждением юных талантов завершилась акция «Наши дети» в Могилевской области.
Победители областных и республиканских олимпиад, конкурсов исследовательских проектов. Больше 120 одаренных школьников Могилевского района получили подарки от Белорусского фонда мира. Все участники праздника – учащиеся сельских школ. Своим примером ребята показывают, что для развития талантов нет границ и преград. Многие проекты школьников уже воплощены в жизнь.
Дети-сироты, ребята из многодетных семей, воспитанники домов семейного типа, малыши с ограниченными физическими возможностями. Акция «Наши дети» не оставила без внимания ни одного ребенка. За время ее проведения поздравления и подарки получили около 150 тысяч малышей со всей Могилевщины.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в мире отмечают День детей-изобретателей. Поздравлением и награждением юных талантов завершилась акция «Наши дети» в Могилевской области. Победители...
|
Архив (Разное)