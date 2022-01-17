Одаренные школьники Могилевского района получили подарки от Белорусского фонда мира

Источник материала: ОНТ

Сегодня в мире отмечают День детей-изобретателей. Поздравлением и награждением юных талантов завершилась акция «Наши дети» в Могилевской области.





Победители областных и республиканских олимпиад, конкурсов исследовательских проектов. Больше 120 одаренных школьников Могилевского района получили подарки от Белорусского фонда мира. Все участники праздника – учащиеся сельских школ. Своим примером ребята показывают, что для развития талантов нет границ и преград. Многие проекты школьников уже воплощены в жизнь.

Игорь Кожуров: «На самом первом конструкторе мы собрали свой проект. За наши успехи нам подарили роботизированный конструктор, 3D-принтер и ноутбук. Получается, мы, простые сельские школьники, можем развивать в себе способности по программированию, по созданию роботизированных моделей».

Артур Тихановский: «Это проект по энергосбережению, в нем предусмотрены инновации. Основная цель – сэкономить бюджетные средства и электроэнергию. И на данный момент мои задумки воплощаются в жизнь. Это главная цель проекта, ради чего я и работал над ним».

Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома: «Очень много талантливых детей. И наша задача – стимулировать их исследовательскую, экспериментальную и предпринимательскую деятельность. А это мероприятие подтолкнет, чтобы все учащиеся Могилевского района активно включились в эту работу».

Дети-сироты, ребята из многодетных семей, воспитанники домов семейного типа, малыши с ограниченными физическими возможностями. Акция «Наши дети» не оставила без внимания ни одного ребенка. За время ее проведения поздравления и подарки получили около 150 тысяч малышей со всей Могилевщины.

Подписывайтесь на нас в Telegram