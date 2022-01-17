Что белорусы предлагают изменить в Конституции?

Источник материала: ОНТ

Усиление родительской ответственности за воспитание детей в проекте редакции Конституции находит поддержку у белорусов. По крайней мере, так можно судить по приему граждан в Совете Республики. С людьми общались сегодня два сенатора.





Желающих высказаться о проекте Основного закона по-прежнему немало. К примеру, пенсионерка из Минска пришла с целым списком предложений. В какие статьи и что именно стоило бы добавить, а где и изменить формулировку – все по пунктам. Женщина обратила особое внимание на 45-ю статью. В ней речь о том, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. По мнению пенсионерки, формулировка расплывчатая, стоило бы прописать ответственность более конкретно. Но в топе обсуждений все же политические разделы, а также предстоящий референдум.

В Национальный центр правовой информации поступило уже более 7 тысяч предложений и поправок. Пока это лишь мнения. Их эксперты изучают. Не исключено, что какие-то из них найдут отражение в документе.

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