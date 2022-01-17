Источник материала: ОНТ

Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 атлетов. Об этом сегодня рассказали в Национальном олимпийском комитете.

Белорусы выступят в шести видах спорта, самое большое представительство нашей команды будет в биатлоне – по 5 спортсменов у мужчин и женщин. Шефом миссии олимпийской команды стал Александр Гагиев. По его мнению, все наши команды подходят к Олимпиаде в оптимальной форме. С капитаном сборной и флагоносцем на церемонию открытия определятся позже.

Отправляться на Олимпиаду спортсмены и персонал будут двумя группами – из Минска и Милана. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах.

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