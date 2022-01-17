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Пациент с ножом напал на врача в гомельской больнице

17.01.2022 17:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В гомельской больнице пациент напал с ножом на доктора, сообщили БЕЛТА в МВД.

Гомельчанин находился на принудительном лечении в токсикологическом отделении больницы. Во время ночного обхода 16 января на дежурного врача-токсиколога набросился 51-летний пациент. Мужчина нанес удары ножом в область шеи и рук.

Коллеги медика сообщили об инциденте постовому милиционеру, который вместе с напарником задержал нападавшего. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. -0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчанин находился на принудительном лечении в токсикологическом отделении больницы. Во время ночного обхода 16 января на дежурного врача-токсиколога...
 
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