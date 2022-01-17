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Житель Бобруйского района похитил припаркованный на АЗС полуприцеп

17.01.2022 18:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйского района похитил полуприцеп за 15 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

С заявлением в милицию о пропаже полуприцепа обратился заместитель директора одной из транспортных компаний. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил принадлежащий организации полуприцеп стоимостью 15 тыс. евро, припаркованный на территории АЗС.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Минского РУВД задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Бобруйского района. Как пояснил подозреваемый, он знал, что на АЗС полуприцеп никем не охраняется, поэтому приехал на своем автомобиле, зацепил прицеп и увез на одну из стоянок Бобруйского района. Мужчина пояснил, что в дальнейшем хотел использовать похищенное имущество в личных целях.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С заявлением в милицию о пропаже полуприцепа обратился заместитель директора одной из транспортных компаний. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил...
 
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