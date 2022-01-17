В Израиле потоком воды смыло кафе

Источник материала: ОНТ

Мощные снегопады накрыли некоторые штаты США. Там объявлено чрезвычайное положение, нет электричества, не летают самолеты.

Тем временем в Израиле города затапливает. В Ашкелоне мощным потоком смыло целое кафе. Залиты подземные парковки, подвалы, подъезды. Дороги превратились в реки. Автомобили ушли под воду. А люди, чтобы добраться до работы, пересаживаются на водный транспорт. На ближайшие несколько дней улучшения погоды синоптики не обещают.

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