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В Израиле потоком воды смыло кафе
Источник материала: ОНТ
Мощные снегопады накрыли некоторые штаты США. Там объявлено чрезвычайное положение, нет электричества, не летают самолеты.
Тем временем в Израиле города затапливает. В Ашкелоне мощным потоком смыло целое кафе. Залиты подземные парковки, подвалы, подъезды. Дороги превратились в реки. Автомобили ушли под воду. А люди, чтобы добраться до работы, пересаживаются на водный транспорт. На ближайшие несколько дней улучшения погоды синоптики не обещают.
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Мощные снегопады накрыли некоторые штаты США. Там объявлено чрезвычайное положение, нет электричества, не летают самолеты. Тем временем в Израиле города...
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