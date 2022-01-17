Голкипер Антон Чичкан перешел из БАТЭ в «Уфу»

Источник материала: ОНТ

Голкипер сборной Беларуси Антон Чичкан перешел из БАТЭ в клуб российской Премьер-лиги «Уфа».

Чичкан выступал за борисовскую команду с 2014 года. Дважды с ней становился чемпионом Беларуси, а также выигрывал Кубок страны. Контракт с «Уфой» 26-летний голкипер заключил на два с половиной года. В прошлом сезоне Чичкан провел за БАТЭ 15 матчей. В 2020 году он дебютировал в составе национальной сборной Беларуси. После первой части российского чемпионата «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.

Подписывайтесь на нас в Telegram