Государственный герб поврежден на белорусско-польской границе. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

В Гродненском районе вблизи заставы имени В. М. Усова 17 января было обнаружено повреждение в виде пробоин пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Беларуси, сообщили в Следственном комитете.







Возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси.

Фото: СК





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