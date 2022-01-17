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Государственный герб поврежден на белорусско-польской границе. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В Гродненском районе вблизи заставы имени В. М. Усова 17 января было обнаружено повреждение в виде пробоин пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Беларуси,
Фото: СК
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В Гродненском районе вблизи заставы имени В. М. Усова 17 января было обнаружено повреждение в виде пробоин пограничного столба и щитка с изображением...
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