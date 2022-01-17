В Абу-Даби взорвались три бензовоза

Источник материала: ОНТ

В промышленном районе Абу-Даби взорвались три бензовоза с нефтепродуктами. Полиция расследует причины.

Есть версия о том, что готовилась атака на Национальную нефтяную компанию. Ответственность за нападение в Аду-Даби взяло на себя йеменское мятежное движение «Ансар Аллах».

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