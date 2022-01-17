﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Абу-Даби взорвались три бензовоза

17.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Абу-Даби взорвались три бензовоза

В промышленном районе Абу-Даби взорвались три бензовоза с нефтепродуктами. Полиция расследует причины. 

Есть версия о том, что готовилась атака на Национальную нефтяную компанию. Ответственность за нападение в Аду-Даби взяло на себя йеменское мятежное движение «Ансар Аллах».  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В промышленном районе Абу-Даби взорвались три бензовоза с нефтепродуктами. Полиция расследует причины.  Есть версия о том, что готовилась атака на Национальную...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Зельвенском водохранилище ветром оторвало льдину с 6 рыбаками: людей спасли
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by