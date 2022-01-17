|
В Абу-Даби взорвались три бензовоза
Источник материала: ОНТ
В промышленном районе Абу-Даби взорвались три бензовоза с нефтепродуктами. Полиция расследует причины.
Есть версия о том, что готовилась атака на Национальную нефтяную компанию. Ответственность за нападение в Аду-Даби взяло на себя йеменское мятежное движение «Ансар Аллах».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В промышленном районе Абу-Даби взорвались три бензовоза с нефтепродуктами. Полиция расследует причины. Есть версия о том, что готовилась атака на Национальную...
|
Архив (Разное)