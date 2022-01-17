Петр Порошенко уснул в суде

Источник материала: ОНТ

Бывший президент Украины сегодня предстал перед судом. Его обвиняют в государственной измене.

Но то ли обвинение для него несерьезное, то ли утомил перелет из Варшавы в Киев – Порошенко на судебном заседании по избранию ему меры пресечения уснул. Надо сказать, до слушаний политик был бодрее. Экс-глава Украины выступил с речью. Его риторика дополнилась – это уже не только антироссийские настроения, но и призывы противостоять действующей власти в лице Зеленского и его сторонников.

Уголовное дело Порошенко считает сфабрикованным, и он прибыл сегодня из Варшавы с полной уверенностью, что оснований для его ареста нет. Однако в киевском аэропорту, как утверждает политик, его пытались задержать, но якобы испугались сторонников. Пока в суде решается вопрос об избрании меры пресечения, у главного входа скопились люди.

Петра Порошенко, напомним, обвинили не только в госизмене, но и в содействии террористическим организациям по делу о поставках угля с Донбасса. Он назвал это устранением политических конкурентов Зеленского.

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