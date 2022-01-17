|
Петр Порошенко уснул в суде
Источник материала: ОНТ
Бывший президент Украины сегодня предстал перед судом. Его обвиняют в государственной измене.
Но то ли обвинение для него несерьезное, то ли утомил перелет из Варшавы в Киев – Порошенко на судебном заседании по избранию ему меры пресечения уснул. Надо сказать, до слушаний политик был бодрее. Экс-глава Украины выступил с речью. Его риторика дополнилась – это уже не только антироссийские настроения, но и призывы противостоять действующей власти в лице Зеленского и его сторонников.
Уголовное дело Порошенко считает сфабрикованным, и он
Петра Порошенко, напомним, обвинили не только в госизмене, но и в содействии террористическим организациям по делу о поставках угля с Донбасса. Он назвал это устранением политических конкурентов Зеленского.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент Украины сегодня предстал перед судом. Его обвиняют в государственной измене. Но то ли обвинение для него несерьезное, то ли утомил перелет из...
|
Архив (Разное)