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Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Лельчицах – она в реанимации

17.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Лельчицах – она в реанимации

Ребенок выпал из окна в Лельчицах 15 января. В результате девочка получила многочисленные травмы, сообщили в Следственном комитете.

Девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В момент происшествия мать ребенка готовила еду на кухне и ничего не слышала. Сын в это время смотрел мультфильмы в другой комнате.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: pexels


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Ребенок выпал из окна в Лельчицах 15 января. В результате девочка получила многочисленные травмы, сообщили в Следственном комитете. Девочка находится в реанимации...
 
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