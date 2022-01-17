Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Лельчицах – она в реанимации

Источник материала: ОНТ

Ребенок выпал из окна в Лельчицах 15 января. В результате девочка получила многочисленные травмы, сообщили в Следственном комитете.

Девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В момент происшествия мать ребенка готовила еду на кухне и ничего не слышала. Сын в это время смотрел мультфильмы в другой комнате.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: pexels





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