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Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Лельчицах – она в реанимации
Источник материала: ОНТ
Ребенок выпал из окна в Лельчицах 15 января. В результате девочка получила многочисленные травмы,
Девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В момент происшествия мать ребенка готовила еду на кухне и ничего не слышала. Сын в это время смотрел мультфильмы в другой комнате.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: pexels
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Ребенок выпал из окна в Лельчицах 15 января. В результате девочка получила многочисленные травмы, сообщили в Следственном комитете. Девочка находится в реанимации...
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