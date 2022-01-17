﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автобус сообщением Варшава - Минск съехал в кювет в Барановичском районе

17.01.2022 20:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус, следовавший по рейсу Варшава - Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

"Сегодня на 208-м км в Барановичском районе произошло ДТП с участием туристического автобуса марки Setra, который двигался по маршруту Варшава - Минск со стороны Бреста. Во время движения водитель 1970 года рождения, житель столицы, не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус не перевернулся. В салоне помимо него находилось 25 человек, пострадавших нет", - рассказала Наталья Милюкова.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Автобус компании, которая организовала поездку, выехал за пассажирами, вскоре они будут доставлены в Минск.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 208-м км в Барановичском районе произошло ДТП с участием туристического автобуса марки Setra, который двигался по маршруту Варшава - Минск со стороны Бреста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Патриотов воспитывает история. Директор музея ВОВ о народной памяти, дающей силы для новых свершений
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by