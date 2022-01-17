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«Этот пес сделал мой день»: на видео попала собака, укравшая корм на глазах у хозяйки. Посмотрите – вы будете смеяться до слез!
Источник материала: ОНТ
Пользователей Сети рассмешил находчивый пес, который был пойман на месте «преступления»,
Ротвейлер решил полакомиться кормом из большого мешка, однако его окликнула хозяйка. Услышав ее голос, пес тут же выплюнул корм и без оглядки ушел, сделав вид, что он ни при чем.
«Главное – вовремя выплюнуть», «Это не мое, мне подкинули», «Этот пес сделал мой день», – написали в комментариях.
Фото: pexels
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«Этот пес сделал мой день»: на видео попала собака, укравшая корм на глазах у хозяйки. Посмотрите – вы будете смеяться до слез!
Пользователей Сети рассмешил находчивый пес, который был пойман на месте «преступления», пишет «Ридус». Ротвейлер решил полакомиться кормом из большого мешка,...
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