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Купание в проруби смывает грехи? Мифы о Крещении, в которые вы до сих пор верите. Вот что говорят священники

17.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купание в проруби смывает грехи? Мифы о Крещении, в которые вы до сих пор верите. Вот что говорят священники

Ежегодно православные верующие отмечают 19 января Крещение Господне. Это один из главных христианских праздников. На Крещение в храмах освящают воду, а желающие окунаются в проруби. С этим праздником связан ряд заблуждений. Один из них заключается в том, что купание в проруби очищает от грехов.  

О том, что купание на Крещение – это всего лишь традиция, напомнил и настоятель храма Святой Троицы Ставрополя Владимир Волков.

Также многие ошибочно полагают, что купание в проруби на Крещение – это церковная традиция. На самом деле она народная. 

Еще один популярный миф – на Крещение нельзя мыться. Это заблуждение основано на том, что крещенская якобы вода смывает грехи. В день Крещения Господня можно принимать душ или ванну, а также ходить в баню. 

Фото: БЕЛТА

Источники: pavelostrovski / Instagram, mk.ru, pravmir.ru




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Ежегодно православные верующие отмечают 19 января Крещение Господне. Это один из главных христианских праздников. На Крещение в храмах освящают воду, а желающие...
 
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