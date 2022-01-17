Купание в проруби смывает грехи? Мифы о Крещении, в которые вы до сих пор верите. Вот что говорят священники

Источник материала: ОНТ

Ежегодно православные верующие отмечают 19 января Крещение Господне. Это один из главных христианских праздников. На Крещение в храмах освящают воду, а желающие окунаются в проруби. С этим праздником связан ряд заблуждений. Один из них заключается в том, что купание в проруби очищает от грехов.

О том, что купание на Крещение – это всего лишь традиция, напомнил и настоятель храма Святой Троицы Ставрополя Владимир Волков.

Также многие ошибочно полагают, что купание в проруби на Крещение – это церковная традиция. На самом деле она народная.

Еще один популярный миф – на Крещение нельзя мыться. Это заблуждение основано на том, что крещенская якобы вода смывает грехи. В день Крещения Господня можно принимать душ или ванну, а также ходить в баню.

Фото: БЕЛТА

Источники: pavelostrovski / Instagram , mk.ru , pravmir.ru













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