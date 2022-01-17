«Пропаганда»: Лукашенко и прием на старый Новый год; встреча миротворцев ОДКБ; Узбекистан следующий?

Источник материала: ОНТ

Миротворческая операция ОДКБ как демонстрация элемента борьбы с цветными революциями, возмещение ущерба после минских событий августа 2020-го и приём на старый Новый год – с наградами для журналистов и свежим мерчем от Первого. Об этом сегодня смотрите на ОНТ в программе «Пропаганда».

Политический обозреватель Игорь Тур представит авторский взгляд на главные события прошедшей недели, среди которых самое важное – это решение Лукашенко и Путина по спецоперации ОДКБ в Казахстане. Этот исторический шаг, уверен автор, повлияет на ход противостояния Запада и Востока, в том числе в информационной войне, которая за последнее время научила белорусских журналистов не только сражаться с оппонентами, но и внимательнее относиться к тем, кто рядом, и даже к самим себе. И во многих аспектах так, как раньше, не будет уже никогда.





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