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Мужчина с мачете ранил трех человек в Польше
Источник материала: ОНТ
В Польше в городе Торунь мужчина с мачете напал на людей. Трое человек пострадали, их доставили в больницу, пишет Rmf24.
21-летний нападавший был агрессивен. Он бросался на прохожих с холодным оружием. В результате нападения мужчина и женщина получили легкие травмы головы, еще одна женщина – травму ладони.
Полиция задержала молодого человека. Из-за его агрессивного поведения правоохранители применили электрошокер. Возбуждено уголовное дело.
По словам членов семьи нападавшего, он вышел из дома под действием экстази, накануне он поссорился с матерью.
Фото: БЕЛТА
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В Польше в городе Торунь мужчина с мачете напал на людей. Трое человек пострадали, их доставили в больницу, пишет Rmf24. 21-летний нападавший был агрессивен. Он бросался...
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