﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина с мачете ранил трех человек в Польше

17.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина с мачете ранил трех человек в Польше

В Польше в городе Торунь мужчина с мачете напал на людей. Трое человек пострадали, их доставили в больницу, пишет Rmf24.

21-летний нападавший был агрессивен. Он бросался на прохожих с холодным оружием. В результате нападения мужчина и женщина получили легкие травмы головы, еще одна женщина – травму ладони.

Полиция задержала молодого человека. Из-за его агрессивного поведения правоохранители применили электрошокер. Возбуждено уголовное дело.

По словам членов семьи нападавшего, он вышел из дома под действием экстази, накануне он поссорился с матерью.

Фото: БЕЛТА

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше в городе Торунь мужчина с мачете напал на людей. Трое человек пострадали, их доставили в больницу, пишет Rmf24. 21-летний нападавший был агрессивен. Он бросался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус сообщением Варшава - Минск съехал в кювет в Барановичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by