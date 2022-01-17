Мужчина с мачете ранил трех человек в Польше

Источник материала: ОНТ

В Польше в городе Торунь мужчина с мачете напал на людей. Трое человек пострадали, их доставили в больницу, пишет Rmf24.

21-летний нападавший был агрессивен. Он бросался на прохожих с холодным оружием. В результате нападения мужчина и женщина получили легкие травмы головы, еще одна женщина – травму ладони.

Полиция задержала молодого человека. Из-за его агрессивного поведения правоохранители применили электрошокер. Возбуждено уголовное дело.

По словам членов семьи нападавшего, он вышел из дома под действием экстази, накануне он поссорился с матерью.

Фото: БЕЛТА

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