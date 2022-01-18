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Реакция кошки на пение хозяйки взорвала соцсети. Только посмотрите, что делает пушистая – это очень забавно!

18.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция кошки на пение хозяйки взорвала соцсети. Только посмотрите, что делает пушистая – это очень забавно!

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка по кличке Хэллен негативно реагирует на пение своей хозяйки, пишет «Ридус». 

Девушка любит петь и часто делает это дома. Однако ее кошке это не нравится. Каждый раз, когда хозяйка начинает исполнять какую-нибудь песню, Хэллен прибегает и бросается на девушку. 

Видео набрало в соцсетях сотни тысяч просмотров. 

«Кот с идеальным слухом не выносит фальши», «Я бы точно так кидалась на соседку сверху, которая петь любит, но не умеет», – отметили в комментариях. 


Фото: pexels

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В Сети набирает популярность видео, на котором кошка по кличке Хэллен негативно реагирует на пение своей хозяйки, пишет «Ридус».  Девушка любит петь и часто...
 
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