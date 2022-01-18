Реакция кошки на пение хозяйки взорвала соцсети. Только посмотрите, что делает пушистая – это очень забавно!

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка по кличке Хэллен негативно реагирует на пение своей хозяйки, пишет «Ридус».

Девушка любит петь и часто делает это дома. Однако ее кошке это не нравится. Каждый раз, когда хозяйка начинает исполнять какую-нибудь песню, Хэллен прибегает и бросается на девушку.

Видео набрало в соцсетях сотни тысяч просмотров.

«Кот с идеальным слухом не выносит фальши», «Я бы точно так кидалась на соседку сверху, которая петь любит, но не умеет», – отметили в комментариях.





Фото: pexels

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