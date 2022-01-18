Автобус сообщением Варшава – Минск съехал в кювет в Барановичском районе

Источник материала: ОНТ

Минск съехал в кювет в Барановичском районе" class="one-news__figure-img">

Автобус, который следовал по рейсу Варшава – Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. ДТП произошло 17 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Милюкову.

Фото: УВД Брестского облисполкома





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