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Автобус сообщением Варшава – Минск съехал в кювет в Барановичском районе

18.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Автобус, который следовал по рейсу Варшава – Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. ДТП произошло 17 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Милюкову.

Фото: УВД Брестского облисполкома


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Теги: Минск
 
 
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Автобус, который следовал по рейсу Варшава – Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. ДТП произошло 17 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального...
 
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