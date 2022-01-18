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Автобус сообщением Варшава – Минск съехал в кювет в Барановичском районе
Источник материала: ОНТМинск съехал в кювет в Барановичском районе" class="one-news__figure-img">
Автобус, который следовал по рейсу Варшава – Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. ДТП произошло 17 января,
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Автобус, который следовал по рейсу Варшава – Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. ДТП произошло 17 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального...
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