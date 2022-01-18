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Стефания из Гродно покорила зрителей шоу Максима Галкина. В чем 5-летняя белоруска стала «Лучше всех»?
Источник материала: ОНТ
Как стать лучше всех, в том числе на Первом канале, знает пятилетняя Стефания. Маленькая жительница Гродно в выпуске популярного телешоу удивляла широкую аудиторию и Максима Галкина. На программу её взяли без кастингов! Первый эфир с участием Стефании не был столь популярен, как новогодний повтор. И теперь девочка – настоящая звезда. Её приглашают на утренники, а дети с интересом слушают рассказы.
Пальчик – ладошка, ладошка – кулачок. Ничего сложного – только на первый взгляд! Простым умения Стефании считал и Максим Галкин. А перед эфиром ему пришлось долго репетировать за кулисами.
Пока другие кандидаты звездного шоу «Лучше всех» заполняли анкеты и проходили многочисленные кастинги, у Стефании все с точностью до наоборот. Редакторы передачи нашли ее и долго уговаривали принять участие. Самые простые движения кинезиологической зарядки для мозга не смог повторить не только ведущий. Не могут это сделать родители и старшие братья Стефании. Способность девочки – загадка и для них. Талант раскрылся случайно – на занятиях у логопеда. И вот за год такие успехи .
Это и есть та самая зарядка, которая не поддается пониманию. Кинезиология развивает способности через двигательные упражнения. Например, синхронизирует работу полушарий, улучшает память и внимание. Выглядит легко, но с первого раза суть понять непросто. Первая аналогия – задание, где одновременно одной ладошкой нужно гладить себя по животу, а второй – хлопать по макушке. Здесь в разы сложнее. Стефания синхронно балансирует на воздушной подушке, поет песню и делает упражнения руками.
Мозг учится решать несколько задач одновременно. Как говорят воспитатели детского сада, у Стефании это прекрасно получается. При этом легко осваивает любое новое дело.
В Гродно сейчас Стефания – звезда. О девочке, удивившей Максима Галкина, пишут в газетах, её снимает телевидение. Педагог, который выявила незаурядные способности, уверена, что маленький гений живет в каждом ребенке. Важно его вовремя заметить. А в случае со Стефанией – развивать талант дальше, даже если ты уже лучше всех!
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Стефания из Гродно покорила зрителей шоу Максима Галкина. В чем 5-летняя белоруска стала «Лучше всех»?
Как стать лучше всех, в том числе на Первом канале, знает пятилетняя Стефания. Маленькая жительница Гродно в выпуске популярного телешоу удивляла широкую...
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