Стефания из Гродно покорила зрителей шоу Максима Галкина. В чем 5-летняя белоруска стала «Лучше всех»?

Источник материала: ОНТ

Как стать лучше всех, в том числе на Первом канале, знает пятилетняя Стефания. Маленькая жительница Гродно в выпуске популярного телешоу удивляла широкую аудиторию и Максима Галкина. На программу её взяли без кастингов! Первый эфир с участием Стефании не был столь популярен, как новогодний повтор. И теперь девочка – настоящая звезда. Её приглашают на утренники, а дети с интересом слушают рассказы.

- Чем ты увлекаешься, Стефания? - Кинезиоупражнениями. - Кинезиоупражнениями – да, звучит загадочно. Это что такое? - Это кинезиоупражнения. - Традиционная гродненская забава – кинезиоупражнения!

Пальчик – ладошка, ладошка – кулачок. Ничего сложного – только на первый взгляд! Простым умения Стефании считал и Максим Галкин. А перед эфиром ему пришлось долго репетировать за кулисами.

Стефания Адаменя: «Сначала чуточку боялась, а потом уже зарядилась – и началось. У него только вот это получалось – и все».

Никита Мистюк и Евгений Адаменя: «Максим не мог повторить даже самое элементарное, легкое, что она делала – для него это было очень сложно».

Пока другие кандидаты звездного шоу «Лучше всех» заполняли анкеты и проходили многочисленные кастинги, у Стефании все с точностью до наоборот. Редакторы передачи нашли ее и долго уговаривали принять участие. Самые простые движения кинезиологической зарядки для мозга не смог повторить не только ведущий. Не могут это сделать родители и старшие братья Стефании. Способность девочки – загадка и для них. Талант раскрылся случайно – на занятиях у логопеда. И вот за год такие успехи .

Татьяна Адаменя: «Начиналось с того, что Стефания звук "р" не выговаривала, и мы с этой проблемой обратились. Она стала ходить к Галине Николаевне. Очень быстро она поставила звук "р". Стеша приходила домой, показывала, но я не понимала, что это, как это».

Это и есть та самая зарядка, которая не поддается пониманию. Кинезиология развивает способности через двигательные упражнения. Например, синхронизирует работу полушарий, улучшает память и внимание. Выглядит легко, но с первого раза суть понять непросто. Первая аналогия – задание, где одновременно одной ладошкой нужно гладить себя по животу, а второй – хлопать по макушке. Здесь в разы сложнее. Стефания синхронно балансирует на воздушной подушке, поет песню и делает упражнения руками.

Галина Лашковская, учитель-дефектолог яслей-сада №46 г. Гродно: «Кинезиоупражнения – это гимнастика для мозга, которую основали Пол и Гейл Деннисоны в 80-х годах. Я ее усовершенствовала и подогнала под своих деток. Среди этих деток – наша Стеша, у нее результаты были просто колоссальными».

Мозг учится решать несколько задач одновременно. Как говорят воспитатели детского сада, у Стефании это прекрасно получается. При этом легко осваивает любое новое дело.

Ольга Дробкова, воспитатель яслей-сада №46 г. Гродно: «Рисовать любит, аппликации любит, любит посещать музыкальные занятия, получается у нее петь, танцевать, по натуре она очень артистичная».

В Гродно сейчас Стефания – звезда. О девочке, удивившей Максима Галкина, пишут в газетах, её снимает телевидение. Педагог, который выявила незаурядные способности, уверена, что маленький гений живет в каждом ребенке. Важно его вовремя заметить. А в случае со Стефанией – развивать талант дальше, даже если ты уже лучше всех!

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