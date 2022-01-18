Белорусская православная церковь подключилась к общественному обсуждению проекта Конституции

Источник материала: ОНТ

Выстроить образ будущего страны, не забывая о морали. Белорусская православная церковь активно подключилась к общественному обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Сегодня прошла диалоговая площадка.





Сейчас это особенно актуально – обстановка в мире не способствует утверждению нравственных ценностей. К тому же важно сохранить историческую преемственность. И речь не только о христианских ценностях, которые тысячи лет формировали цивилизацию, но и о традициях, в которых сформирован белорусский народ. Именно этот мощный пласт и должен стать опорой для Основного закона. Всего же духовенство выработало около десятка предложений для закрепления их в Конституции.

По сути, духовенство предлагает усилить те положения, которые касаются семейных ценностей, а также внести в будущую Конституцию статью о защите жизни человека с момента его зачатия. Добавить пункт, в котором будет сказано о защите от деструктивных проявлений информационных технологий.

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