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Прививка от COVID-19 и хронические болезни: в каких случаях нельзя купаться в проруби?

18.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прививка от COVID-19 и хронические болезни: в каких случаях нельзя купаться в проруби?

Многие верующие на Крещение окунаются в прорубь. Как сделать это правильно, чтобы не навредить здоровью, рассказал главный врач Видновской больницы Бутай Бутаев.

По словам врача, купаться в проруби не стоит людям с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, детям младшего возраста. Также от купания на Крещение нужно воздержаться в течение 7 дней после прививки от COVID-19.

В воде рекомендуется проводить не более 2-х минут. До и после купания нельзя принимать спиртные напитки, поскольку они увеличивают нагрузку на сердце. После окунания в прорубь нужно насухо вытереться, одеться и выпить теплый чай. 

Фото: БЕЛТА



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Многие верующие на Крещение окунаются в прорубь. Как сделать это правильно, чтобы не навредить здоровью, рассказал главный врач Видновской больницы Бутай Бутаев....
 
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