Беларусь снова во власти стихии: штормовой ветер, метели и морозы. Оранжевый уровень опасности – в ближайшие дни

Источник материала: ОНТ

Беларусь снова во власти стихии – полный штиль в считанные минуты сменяется сильным ветром и мокрым снегом. Из-за непогоды сложная обстановка на дорогах. Тем, кто выбрал воздушный транспорт, сегодня тоже пришлось скорректировать планы. И хотя разрушений таких, как были в выходные, сегодня не было, спасатели и медики всё равно советуют быть предельно осторожными. Прогноз синоптиков: в ближайшие дни по стране сохранится оранжевый уровень опасности.





Этих пассажиров встречают в зоне прилета почти на два часа позже. Борт узбекских авиалиний прилетел согласно расписанию. Едва приземлившись, ощутил на себе всю опасность белорусской непогоды.

При приземлении самолет, следовавший из Ташкента в Минск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 115 человек, никто из них не пострадал, да и в принципе то, что произошла внештатная ситуация, многие поняли уже после того, как покинули самолет.

Воздушное судно обследовали специалисты, оно в исправном состоянии. Экипаж всё сделал правильно. Это отметили и пассажиры. Их первые эмоции – полное спокойствие и слова благодарности пилотам.

Из-за инцидента и сложных погодных условий произошли изменения в работе воздушной гавани. Сразу три рейса, следовавшие из России в Минск, вернулись обратно. Все остальные на данный момент состоялись, как и было запланировано.

Сам же Минск ещё ранним утром накрыл снегопад. Коммунальщики сработали оперативно. На столичные дороги вышла вся снегоуборочная техника. Местами гололедица, но при таких перепадах температуры это неизбежно. ДТП немного, сработали на опережение. Песком и солью обработали самые аварийные участки и главные транспортные артерии города.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»: «Мы были готовы. Выезды увеличились. Работают 335 единиц коммунальной спецтехники, 660 человек. Ночью высыпали 1,5 тыс. антигололедных материалов. Работы продолжаются. У нас в первую очередь обрабатываются участки, где ходит общественный транспорт, крутые спуски и подъемы, инженерные искусственные сооружения».

Больше стало работы и у медиков. Пошли так называемые зимние травмы. К уже привычным для такой поры ушибам и переломам добавляются переохлаждения и обморожения. Статистика вещь упрямая и объективная – куда идет циклон, там и больше всего пострадавших.

Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси: «Что касается гололедных травм, то вчера в таких регионах, как Брест, ноль пострадавших, в более северных, как в Витебске, там уже за 100. Холодовых травм в этом году у нас пока единицы».

Но уже в ближайшие дни всё может измениться, вот-вот начнутся крещенские купания. Пусть и без лютого мороза, но такая погода таит немало опасностей. Если вы всё же решили окунуться – сделайте это там, где будут дежурить спасатели и медики.

А крещенские морозы, пусть и с опозданием, но всё-таки тоже доберутся до Беларуси. Ветер и метель уже во вторник начнут утихать, однако станет заметно холоднее.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «На ночь действует предупреждение – ветер 19-24 м/с, на день – ветер начнет ослабевать. Во многих районах прогнозируются осадки в виде снега. 19 января в ночь ожидается понижение температуры воздуха. Минимальная прогнозируется по стране от -3°C в западных районах до -12°C по востоку страны».

Это и есть настоящая зима! А январь всего лишь оправдывает звание самого сурового месяца. К сюрпризам непогоды белорусы уже привыкли. Коммунальные службы, спасатели, медики и энергетики – все готовы оперативно устранить последствия нового разгула стихии. Ещё как минимум завтра она может доставить немало проблем.

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