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В регионах Казахстана отменяют режим ЧП

18.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В регионах Казахстана отменяют режим ЧП

В регионах Казахстана отменяют режим чрезвычайного положения. Это коснулось еще семи областей, в дополнение к трем, в которых режим ЧП сняли ранее. Впрочем, тревожные новости из страны приходят до сих пор. Сегодня в Алматы задержали двух вооруженных мародёров, которые орудовали во время беспорядков.   


У бандитов на руках остается немало оружия. По данным полиции, только в Алматы захватили более 1 300 единиц. Во время погромов разграбили сейфы Комитета нацбезопасности. Общий ущерб от беспорядков в стране по меньшей мере составляет 3 миллиарда долларов. Возбуждено 550 уголовных дел.

Взять ситуацию под контроль удалось только с помощью миротворцев ОДКБ. Тем временем сбежавший в Европу казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что намерен стать премьером Казахстана и это он разработал план по свержению власти. По его словам, руководили переворотом из Киева.

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В регионах Казахстана отменяют режим чрезвычайного положения. Это коснулось еще семи областей, в дополнение к трем, в которых режим ЧП сняли ранее. Впрочем,...
 
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