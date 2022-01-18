В регионах Казахстана отменяют режим ЧП

Источник материала: ОНТ

В регионах Казахстана отменяют режим чрезвычайного положения. Это коснулось еще семи областей, в дополнение к трем, в которых режим ЧП сняли ранее. Впрочем, тревожные новости из страны приходят до сих пор. Сегодня в Алматы задержали двух вооруженных мародёров, которые орудовали во время беспорядков.





У бандитов на руках остается немало оружия. По данным полиции, только в Алматы захватили более 1 300 единиц. Во время погромов разграбили сейфы Комитета нацбезопасности. Общий ущерб от беспорядков в стране по меньшей мере составляет 3 миллиарда долларов. Возбуждено 550 уголовных дел.

Взять ситуацию под контроль удалось только с помощью миротворцев ОДКБ. Тем временем сбежавший в Европу казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что намерен стать премьером Казахстана и это он разработал план по свержению власти. По его словам, руководили переворотом из Киева.

Подписывайтесь на нас в Telegram