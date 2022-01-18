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Учение «Союзная решимость-2022». Подробности генеральского доклада Президенту
Источник материала: ОНТ
Ответ на агрессию Запада, но прозрачный и адекватный. Сегодня Президент утвердил замысел совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и России. О его проведении Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в конце прошлого года на встрече в Санкт-Петербурге. Ожидается, что манёвры пройдут на территории нашей страны в феврале. Необходимость их проведения продиктована тем, что обстановка у границ Союзного государства остаётся напряжённой. Десятки тысяч военнослужащих сконцентрированы у западных ворот Беларуси – на территории Польши и государств Балтии, подпирают и с юга. Украина готова защищаться от несуществующего потока мигрантов 10 тысячами военных. Не реагировать на наращивание воинского контингента Минск и Москва не могут. В этом Президент убеждён. Так почему американским военным дома не сидится? И какова она – «Союзная решимость»?
Они редко приходят к Президенту с хорошими новостями. Такая служба. Разведка докладывает: прямо сейчас вблизи белорусской границы больше 10 тысяч солдат НАТО и 300 танков. Так альянс демонстрирует «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическую решимость». Похоже, в НАТО подумали, что сразу две операции лучше, чем одна. Американские военные в Европе – сами по себе раздражающий фактор. Но когда их столько!
И хоть воинского контингента достаточно, чтобы развязать любой конфликт, но и этого кому-то показалось мало. Варшава обратилась в НАТО с просьбой развернуть систему тылового и технического обеспечения. Что это значит? Сами военные сравнивают это с подготовкой дома к приходу гостей. И откуда прибудут эти гости, гадать не приходится.
Не стоит забывать и о 30 тысячах военнослужащих, которых Польша и Прибалтика стянули к белорусской границе. Это те самые – охраняющие сон европейцев от иракских беженцев. Сами методы и численность этих стражей и раньше вызывали, мягко говоря, недоумение. Другое дело, что число беженцев на границе резко сократилось, а вот военных меньше не становится.
Генерал у карты с указкой. Нет, это не лекция. Военачальники просто искренне недоумевают: неужели кто-то думает, что Беларусь отмолчится? Граница ведь даже не отдельно взятой страны, а Союзного государства. И этого ли не знать Украине, которая и в этот раз сумела оказаться вишенкой на торте.
В общем, ответ в виде учений назревал. Об этом президенты Беларуси и России договорились в конце прошлого года. А за ними, как говорится, не заржавеет.
Учение станет кульминацией внезапной проверки сил и средств реагирования Союзного государства. Замысел, который росчерком маркера одобрил Александр Лукашенко, держат в секрете.
Впрочем, суть задуманного в названии – «Союзная решимость-2022». Да, неоригинально, но точно отражает принцип зеркальности. Минск и Москва реагируют на их «Атлантическую решимость», а не провоцируют, как это умеет делать НАТО.
Важно только понимать: учение – это не репетиция войны, а превентивная мера.
ФОТО: president.gov.by
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Ответ на агрессию Запада, но прозрачный и адекватный. Сегодня Президент утвердил замысел совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и России. О его...
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