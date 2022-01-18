Учение «Союзная решимость-2022». Подробности генеральского доклада Президенту

Источник материала: ОНТ

Ответ на агрессию Запада, но прозрачный и адекватный. Сегодня Президент утвердил замысел совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и России. О его проведении Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в конце прошлого года на встрече в Санкт-Петербурге. Ожидается, что манёвры пройдут на территории нашей страны в феврале. Необходимость их проведения продиктована тем, что обстановка у границ Союзного государства остаётся напряжённой. Десятки тысяч военнослужащих сконцентрированы у западных ворот Беларуси – на территории Польши и государств Балтии, подпирают и с юга. Украина готова защищаться от несуществующего потока мигрантов 10 тысячами военных. Не реагировать на наращивание воинского контингента Минск и Москва не могут. В этом Президент убеждён. Так почему американским военным дома не сидится? И какова она – «Союзная решимость»?





Они редко приходят к Президенту с хорошими новостями. Такая служба. Разведка докладывает: прямо сейчас вблизи белорусской границы больше 10 тысяч солдат НАТО и 300 танков. Так альянс демонстрирует «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическую решимость». Похоже, в НАТО подумали, что сразу две операции лучше, чем одна. Американские военные в Европе – сами по себе раздражающий фактор. Но когда их столько!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Американцам здесь что делать? Чего упрекать Россию и нас, что мы проводим учения, если вы за тридевять земель сюда припёрлись – что вы делать будете? Отдельные горячие головы уже призывают к войне – мы это слышим».

И хоть воинского контингента достаточно, чтобы развязать любой конфликт, но и этого кому-то показалось мало. Варшава обратилась в НАТО с просьбой развернуть систему тылового и технического обеспечения. Что это значит? Сами военные сравнивают это с подготовкой дома к приходу гостей. И откуда прибудут эти гости, гадать не приходится.

Не стоит забывать и о 30 тысячах военнослужащих, которых Польша и Прибалтика стянули к белорусской границе. Это те самые – охраняющие сон европейцев от иракских беженцев. Сами методы и численность этих стражей и раньше вызывали, мягко говоря, недоумение. Другое дело, что число беженцев на границе резко сократилось, а вот военных меньше не становится.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил – начальник главного оперативного управления: «Желая продемонстрировать свою нужность Европе, уровень своей ответственности перед европейскими странами, свои финансовые вложения в обеспечение безопасности Европы, Польша перемещает туда как можно больше военных. Количество мигрантов ни в коей мере не влияет на количество военнослужащих, которые там находятся. Больше того, туда перемещались тяжёлое вооружение, пушки, бронированные машины. Это для чего, чтобы бороться с мигрантами? Отнюдь. Это противоречит логике и здравому смыслу. Здесь имеется какой-то более глубинный подход – демонстрация своей готовности выполнять какие-то задачи. Какие задачи могут выполнять польские военные у нашей границы? Только провокационные. Иного я не вижу и оценить по-другому никак не могу».

Генерал у карты с указкой. Нет, это не лекция. Военачальники просто искренне недоумевают: неужели кто-то думает, что Беларусь отмолчится? Граница ведь даже не отдельно взятой страны, а Союзного государства. И этого ли не знать Украине, которая и в этот раз сумела оказаться вишенкой на торте.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Украина наращивает силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это всё в непосредственной близости к государственной границе нашей страны. Опять же – под видом того, что будут бороться с мигрантами. Мигранты туда в страшном сне не попадут. Они не собираются в Украину. Свои люди бегут из Украины, а они будут защищаться от мигрантов из Беларуси! Спецоперация "Полесье" проводится у них, на границе уже до 10 тысяч военнослужащих. Разведка докладывает последние данные. Было 6, сегодня до 10. Динамика такова, что идёт наращивание контингента у южной границы нашей страны».

В общем, ответ в виде учений назревал. Об этом президенты Беларуси и России договорились в конце прошлого года. А за ними, как говорится, не заржавеет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В этой непростой обстановке мы с Президентом России ещё в декабре прошлого года договорились провести совместные внеплановые мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси. Сегодня мы видим, что нам надо в этом регионе провести солидные учения. И эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определённого замысла в противостоянии силам с Запада – Прибалтика и Польша, и Юга – Украина. Мы учения планировали начать в феврале. Дату определяйте и сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы с бухты-барахты какие-то войска стянули».

Учение станет кульминацией внезапной проверки сил и средств реагирования Союзного государства. Замысел, который росчерком маркера одобрил Александр Лукашенко, держат в секрете.

Впрочем, суть задуманного в названии – «Союзная решимость-2022». Да, неоригинально, но точно отражает принцип зеркальности. Минск и Москва реагируют на их «Атлантическую решимость», а не провоцируют, как это умеет делать НАТО.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: «Проведение данного мероприятия продемонстрирует всем странам Запада приверженность союзническим отношениям Беларуси и России и покажет нашу готовность к отстаиванию независимости наших стран».

Важно только понимать: учение – это не репетиция войны, а превентивная мера.

ФОТО: president.gov.by

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