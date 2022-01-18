|
«Удар по печени»: врач рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь
Источник материала: ОНТ
Далеко не все продукты подходят для того, чтобы ими закусывали спиртные напитки,
Также не стоит после употребления алкоголя есть маринованные огурцы, содержащие уксусную кислоту и подсластители. Такие продукты негативно влияют на слизистую оболочку желудка. Поэтому утром у человека могут появиться боли.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Далеко не все продукты подходят для того, чтобы ими закусывали спиртные напитки, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. Среди такой пищи – соленая, поскольку она...
|
Архив (Разное)