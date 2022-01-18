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«Удар по печени»: врач рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

18.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Удар по печени»: врач рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

Далеко не все продукты подходят для того, чтобы ими закусывали спиртные напитки, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. Среди такой пищи – соленая, поскольку она вызывает чувство жажды, а это может спровоцировать человека выпить еще больше.

Также не стоит после употребления алкоголя есть маринованные огурцы, содержащие уксусную кислоту и подсластители. Такие продукты негативно влияют на слизистую оболочку желудка. Поэтому утром у человека могут появиться боли.

Фото: pexels 


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Далеко не все продукты подходят для того, чтобы ими закусывали спиртные напитки, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. Среди такой пищи – соленая, поскольку она...
 
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