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В Китае построили искусственную Луну

18.01.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые создали симулятор Луны, который имитирует условия низкой гравитации, сообщает South China Morning Post.

Симулятор представляет собой небольшую комнату размером 0,2 кв.м, расположенную в вакуумной камере. Его создатели утверждают, что он является первым в своем роде и может сыграть ключевую роль в будущих лунных миссиях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Симулятор представляет собой небольшую комнату размером 0,2 кв.м, расположенную в вакуумной камере. Его создатели утверждают, что он является первым в своем роде и...
 
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