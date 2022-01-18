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В Китае построили искусственную Луну
Источник материала: БелТА
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые создали симулятор Луны, который имитирует условия низкой гравитации, сообщает South China Morning Post.
Симулятор представляет собой небольшую комнату размером 0,2 кв.м, расположенную в вакуумной камере. Его создатели утверждают, что он является первым в своем роде и может сыграть ключевую роль в будущих лунных миссиях.-0-
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Симулятор представляет собой небольшую комнату размером 0,2 кв.м, расположенную в вакуумной камере. Его создатели утверждают, что он является первым в своем роде и...
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