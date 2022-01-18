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Топ-10 длинных вкладов в долларах с максимальными ставками

18.01.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Топ-10 длинных вкладов в долларах с максимальными ставками
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Таких вкладов много, они предлагаются в трех валютах: долларах, евро и российских рублях. Наибольшие ставки назначают для рублей, но для гарантированных сбережений эта валюта слишком нестабильна. Ставки по долларам всегда выше чем в евро, американская валюта популярнее, в течение всего 2021 года она укреплялась относительно евро. Потому выберем для сравнения валютных вкладов именно доллар, тем более, что ставки в американской и европейской валютах обычно меняются пропорционально, и по срокам, и по другим причинам.

Банк Дабрабыт, вклад «Хуткі» с ежедневной капитализацией

Фото: Myfin.by

Особое достоинство продукта – максимальный срок более 5 лет.

Параметры вклада:

  • максимальный срок – 61 месяц (5 лет и 1 месяц);
  • ставка фиксированная, при вложении на максимальный срок – 4,3% годовых;
  • минимальная сумма – 1 500 долларов;
  • ежедневная капитализация процентов, или их выплата, по выбору клиента;
  • возможность пополнения вклада в течение срока, за исключением последнего месяца;
  • пролонгации депозита нет;
  • вклад можно оформить удаленно, через систему Дабрабыт-онлайн;
  • в условиях вклада есть указание, что банк вправе прекратить прием дополнительных взносов.

Практически такие же условия для вложений в долларах банк Дабрабыт предлагает по вкладу «Шчодры», совпадают и срок, и ставки, и главные условия.

Белгазпромбанк, вклад «На 25 месяцев безотзывный – лояльный»

Фото: Myfin.by

Вклад с максимальной неизменной ставкой и простыми условиями.

Параметры вклада:

  • срок – 25 месяцев (2 года и 1 месяц);
  • ставка фиксированная – 5,25%;
  • минимальная сумма – 100 долларов;
  • капитализация или снятие процентов ежемесячно;
  • пополнения допускаются в первый год вложения.

Открыть вклад можно в отделения банка или удаленно, через интернет-банкинг или мобильное приложение.

Беларусбанк, вклад «Беларусбанк-онл@йн» (безотзывный)

фото: Myfin.by

Вклад, в котором можно выбирать срок вложения.

Параметры вклада:

  • максимальный срок – 3 года;
  • ставка фиксированная, при максимальном сроке – 5,1%;
  • пополнения допускаются, при максимальном сроке вклад пополняется в первые 2 года;
  • раз в месяц начисленные проценты можно снять или оставить для капитализации.

Этот депозит можно открыть только удаленно, через интернет-банк или мобильное приложение Беларусбанка.

Белагропромбанк, вклад «Плюс к стабильности»

Фото банка

Параметры вклада:

  • максимальный срок – 1 830 дней (5 лет);
  • ставка фиксированная, при максимальном сроке – 5,2%;
  • минимальная сумма – 25 долларов;
  • вклад можно открыть в офисах банка или удаленно;
  • капитализация процентов 1 раз в месяц при открытии в банке и 2 раза в месяц – при удаленном открытии;
  • пополнения допускаются, вклад на 1 830 дней можно пополнять в первые 1 460 дней;
  • пролонгация этого вклада при максимальном сроке вложения невозможна.

Банк ВТБ (Беларусь), вклад «ВТБ-Enter»

Фото банка

Параметры вклада:

  • максимальный срок – 5 лет;
  • ставка при максимальном сроке – 4,4%;
  • минимальная сумма – 10 долларов;
  • начисление процентов ежемесячно, снятие процентов возможно, капитализации нет;
  • снятие процентов допускается;
  • пополнение вклада при максимальном сроке в 5 лет возможно в первые 1 440 дней;
  • пролонгации депозита нет.

Этот вклад можно открыть только удаленно. Проценты переводят обратно на счет, с которого зачисляли средства на депозит. Но также возможно удаленная регистрация интернет-банка и счетов.

РРБ-Банк, вклад «Европейский на 2 года лояльный»

Фото: Myfin.by

Депозит с простыми условиями и неизменной ставкой.

Параметры вклада:

  • срок – 24 месяца;
  • ставка фиксированная – 4%;
  • минимальная сумма – 100 долларов;
  • капитализация процентов есть, допускается снятие начисленных процентов.

Банк БелВЭБ, «Сберегательный вкл@д»

Фото из архива ОАО «Банк БелВЭБ»

Параметры вклада:

  • максимальный срок – 24 месяца;
  • ставка при максимальном сроке – 5,3%;
  • минимальная сумма – 100 долларов;
  • при сроке в 2 года пополнения возможны в первый год вложения;
  • действует ежемесячная капитализация процентов, но клиент вправе снимать начисленные проценты.

Этот вклад также открывается только онлайн из интернет-банка или мобильного приложения. Деньги на депозит переводятся со счета клиента, на этот же счет возвращаются проценты (при отказе от капитализации), и вся сумма вклада в конце срока.

Белинвестбанк, вклад «Личный выбор»

Фото банка

Параметры вклада:

  • максимальный срок – 5 лет;
  • ставка при вложении на максимальный срок – 4,9% (если оформлять в отделении банка) или 5% (если онлайн);
  • пополнения возможны за исключением последнего месяца;
  • в первый год проценты остаются для капитализации, в следующие годы клиент выбирает либо капитализацию, либо снятие процентов.

Паритетбанк, вклад «Капитал»

Фото банка

Депозит с простыми условиями и фиксированной ставкой.

Параметры вклада:

  • срок – 24 месяца;
  • ставка фиксированная – 4,6%;
  • минимальный взнос – 100 долларов;
  • ежемесячная капитализация процентов;
  • снятия в течение срока не предусмотрены.

Технобанк, вклад «Великолепная пятерка»

Фото: Myfin.by

Здесь фиксированная ставка сочетается с долгим сроком вложения.

Параметры вклада:

  • срок – 1 827 дней (5 лет);
  • ставка – 4%;
  • минимальная сумма – 100 долларов;
  • есть капитализация;
  • снятия и пополнения не предусмотрены;
  • вклад можно открыть в отделениях банка или онлайн.

Что в итоге?

Все перечисленные вклады схожи по главным условиям: они безотзывные, то есть, снятие основной суммы если и возможно, то лишь в исключительных ситуациях по согласованию с банком. Минимальная сумма для открытия во всех случаях небольшая. Потому для оценки максимального дохода от этих депозитов достаточно посмотреть наибольшие сроки и ставки. Для сравнения выгоды сделаем сортировку по сочетанию процента и периода. Например, ставка 4,4% на 5 лет даст больше, чем ставка 4,3% на 5 лет и 1 месяц.

Банк, вклад Максимальный срок Ставка
Белагропромбанк,
Вклад «Плюс к стабильности» 		1830 дней 5,2%
Белинвестбанк,
Вклад «Личный выбор» 		5 лет 5%
Банк ВТБ (Беларусь),
Вклад «ВТБ-Enter» 		5 лет 4,4%
Банк Дабрабыт,
Вклад «Хуткі» с ежедневной капитализацией 		61 месяц 4,3%
Технобанк,
Вклад «Великолепная пятерка» 		1827 дней 4%
Беларусбанк
«Беларусбанк-онл@йн» (безотзывный) 		3 года 5,1%
Белгазпромбанк,
Вклад «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» 		25 месяцев 5,25%
Банк БелВЭБ,
«Сберегательный вкл@д» 		24 месяца 5,3%
Паритетбанк,
Вклад «Капитал» 		24 месяца 4,6%
РРБ-Банк,
Вклад «Европейский на 2 года лояльный» 		24 месяца 4%

Как изменились ставки и условия долгосрочных валютных вкладов?

Принципиальные изменения в этой области произошли в середине 2021 года, когда банки стремились вернуть деньги вкладчиков. Тогда ставки по вкладам в долларах выросли выше 5%, но до 6% не дошли. За последние 6-7 месяцев некоторые депозиты с максимальными процентами ушли с рынка, на их месте появились новые. Некоторые ставки понизились на десятые доли процента. Но значительных перемен нет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Долгосрочные вклады обычно оказываются и самыми доходными, потому, что доход при любой ставке пропорционален сроку начисления процентов. А в наших сегодняшних...
 
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