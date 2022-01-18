Топ-10 длинных вкладов в долларах с максимальными ставками

Таких вкладов много, они предлагаются в трех валютах: долларах, евро и российских рублях. Наибольшие ставки назначают для рублей, но для гарантированных сбережений эта валюта слишком нестабильна. Ставки по долларам всегда выше чем в евро, американская валюта популярнее, в течение всего 2021 года она укреплялась относительно евро. Потому выберем для сравнения валютных вкладов именно доллар, тем более, что ставки в американской и европейской валютах обычно меняются пропорционально, и по срокам, и по другим причинам.
при сроке в 2 года пополнения возможны в первый год вложения;
действует ежемесячная капитализация процентов, но клиент вправе снимать начисленные проценты.
Этот вклад также открывается только онлайн из интернет-банка или мобильного приложения. Деньги на депозит переводятся со счета клиента, на этот же счет возвращаются проценты (при отказе от капитализации), и вся сумма вклада в конце срока.
Здесь фиксированная ставка сочетается с долгим сроком вложения.
Параметры вклада:
срок – 1 827 дней (5 лет);
ставка – 4%;
минимальная сумма – 100 долларов;
есть капитализация;
снятия и пополнения не предусмотрены;
вклад можно открыть в отделениях банка или онлайн.
Что в итоге?
Все перечисленные вклады схожи по главным условиям: они безотзывные, то есть, снятие основной суммы если и возможно, то лишь в исключительных ситуациях по согласованию с банком. Минимальная сумма для открытия во всех случаях небольшая. Потому для оценки максимального дохода от этих депозитов достаточно посмотреть наибольшие сроки и ставки. Для сравнения выгоды сделаем сортировку по сочетанию процента и периода. Например, ставка 4,4% на 5 лет даст больше, чем ставка 4,3% на 5 лет и 1 месяц.
Как изменились ставки и условия долгосрочных валютных вкладов?
Принципиальные изменения в этой области произошли в середине 2021 года, когда банки стремились вернуть деньги вкладчиков. Тогда ставки по вкладам в долларах выросли выше 5%, но до 6% не дошли. За последние 6-7 месяцев некоторые депозиты с максимальными процентами ушли с рынка, на их месте появились новые. Некоторые ставки понизились на десятые доли процента. Но значительных перемен нет.