Топ-10 длинных вкладов в долларах с максимальными ставками

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Таких вкладов много, они предлагаются в трех валютах: долларах, евро и российских рублях. Наибольшие ставки назначают для рублей, но для гарантированных сбережений эта валюта слишком нестабильна. Ставки по долларам всегда выше чем в евро, американская валюта популярнее, в течение всего 2021 года она укреплялась относительно евро. Потому выберем для сравнения валютных вкладов именно доллар, тем более, что ставки в американской и европейской валютах обычно меняются пропорционально, и по срокам, и по другим причинам.

Фото: Myfin.by

Особое достоинство продукта – максимальный срок более 5 лет.

Параметры вклада:

максимальный срок – 61 месяц (5 лет и 1 месяц);

ставка фиксированная, при вложении на максимальный срок – 4,3% годовых;

минимальная сумма – 1 500 долларов;

ежедневная капитализация процентов, или их выплата, по выбору клиента;

возможность пополнения вклада в течение срока, за исключением последнего месяца;

пролонгации депозита нет;

вклад можно оформить удаленно, через систему Дабрабыт-онлайн;

в условиях вклада есть указание, что банк вправе прекратить прием дополнительных взносов.

Практически такие же условия для вложений в долларах банк Дабрабыт предлагает по вкладу «Шчодры» , совпадают и срок, и ставки, и главные условия.

Фото: Myfin.by

Вклад с максимальной неизменной ставкой и простыми условиями.

Параметры вклада:

срок – 25 месяцев (2 года и 1 месяц);

ставка фиксированная – 5,25%;

минимальная сумма – 100 долларов;

капитализация или снятие процентов ежемесячно;

пополнения допускаются в первый год вложения.

Открыть вклад можно в отделения банка или удаленно, через интернет-банкинг или мобильное приложение.

фото: Myfin.by

Вклад, в котором можно выбирать срок вложения.

Параметры вклада:

максимальный срок – 3 года;

ставка фиксированная, при максимальном сроке – 5,1%;

пополнения допускаются, при максимальном сроке вклад пополняется в первые 2 года;

раз в месяц начисленные проценты можно снять или оставить для капитализации.

Этот депозит можно открыть только удаленно, через интернет-банк или мобильное приложение Беларусбанка.

Фото банка

Параметры вклада:

максимальный срок – 1 830 дней (5 лет);

ставка фиксированная, при максимальном сроке – 5,2%;

минимальная сумма – 25 долларов;

вклад можно открыть в офисах банка или удаленно;

капитализация процентов 1 раз в месяц при открытии в банке и 2 раза в месяц – при удаленном открытии;

пополнения допускаются, вклад на 1 830 дней можно пополнять в первые 1 460 дней;

пролонгация этого вклада при максимальном сроке вложения невозможна.

Фото банка

Параметры вклада:



максимальный срок – 5 лет;

ставка при максимальном сроке – 4,4%;

минимальная сумма – 10 долларов;

начисление процентов ежемесячно, снятие процентов возможно, капитализации нет;

снятие процентов допускается;

пополнение вклада при максимальном сроке в 5 лет возможно в первые 1 440 дней;

пролонгации депозита нет.

Этот вклад можно открыть только удаленно. Проценты переводят обратно на счет, с которого зачисляли средства на депозит. Но также возможно удаленная регистрация интернет-банка и счетов.

Фото: Myfin.by

Депозит с простыми условиями и неизменной ставкой.

Параметры вклада:

срок – 24 месяца;

ставка фиксированная – 4%;

минимальная сумма – 100 долларов;

капитализация процентов есть, допускается снятие начисленных процентов.

Фото из архива ОАО «Банк БелВЭБ»

Параметры вклада:

максимальный срок – 24 месяца;

ставка при максимальном сроке – 5,3%;

минимальная сумма – 100 долларов;

при сроке в 2 года пополнения возможны в первый год вложения;

действует ежемесячная капитализация процентов, но клиент вправе снимать начисленные проценты.

Этот вклад также открывается только онлайн из интернет-банка или мобильного приложения. Деньги на депозит переводятся со счета клиента, на этот же счет возвращаются проценты (при отказе от капитализации), и вся сумма вклада в конце срока.

Фото банка

Параметры вклада:

максимальный срок – 5 лет;

ставка при вложении на максимальный срок – 4,9% (если оформлять в отделении банка) или 5% (если онлайн);

пополнения возможны за исключением последнего месяца;

в первый год проценты остаются для капитализации, в следующие годы клиент выбирает либо капитализацию, либо снятие процентов.

Фото банка

Депозит с простыми условиями и фиксированной ставкой.

Параметры вклада:

срок – 24 месяца;

ставка фиксированная – 4,6%;

минимальный взнос – 100 долларов;

ежемесячная капитализация процентов;

снятия в течение срока не предусмотрены.

Фото: Myfin.by

Здесь фиксированная ставка сочетается с долгим сроком вложения.

Параметры вклада:

срок – 1 827 дней (5 лет);

ставка – 4%;

минимальная сумма – 100 долларов;

есть капитализация;

снятия и пополнения не предусмотрены;

вклад можно открыть в отделениях банка или онлайн.

Что в итоге?



Все перечисленные вклады схожи по главным условиям: они безотзывные, то есть, снятие основной суммы если и возможно, то лишь в исключительных ситуациях по согласованию с банком. Минимальная сумма для открытия во всех случаях небольшая. Потому для оценки максимального дохода от этих депозитов достаточно посмотреть наибольшие сроки и ставки. Для сравнения выгоды сделаем сортировку по сочетанию процента и периода. Например, ставка 4,4% на 5 лет даст больше, чем ставка 4,3% на 5 лет и 1 месяц.

Как изменились ставки и условия долгосрочных валютных вкладов?

Принципиальные изменения в этой области произошли в середине 2021 года, когда банки стремились вернуть деньги вкладчиков. Тогда ставки по вкладам в долларах выросли выше 5%, но до 6% не дошли. За последние 6-7 месяцев некоторые депозиты с максимальными процентами ушли с рынка, на их месте появились новые. Некоторые ставки понизились на десятые доли процента. Но значительных перемен нет.