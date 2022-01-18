Минчанин задержан за распространение наркотиков

Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД столицы задержали 27-летнего минчанина, который занимался распространением наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что ранее судимый минчанин сам является наркопотребителем и приобретал небольшие партии наркотика у дилеров посредством тайников-закладок, часть из которых перепродавал своим знакомым. В ходе личного обыска в нижнем белье задержанного обнаружено и изъято 15 г наркотического средства гашиш, а также около 2 г пара-метилэфедрона. Также в мобильном телефоне парня имелась информация о его причастности к распространению наркотиков на территории столицы", - рассказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-