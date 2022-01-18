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«Однажды подвернулось помещение… а теперь у нас 15 заведений по всей стране». Сооснователь сети кафе о том, как управлять бизнесом из нескольких филиалов
18.01.2022 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Начать с одного кафе в 2009 году, вырасти в сеть заведений под узнаваемым брендом, пережить кризис, запустить собственную франшизу и уже подумывать о выходе за пределы страны… Сегодня под вывеской GARAGE food&coffee работает 15 заведений в Беларуси, которые ежедневно принимают порядка 4 тысяч гостей.
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Без красивой легенды, зато с опытом в бизнесе — как зародилась сеть кафе GARAGE
— Расскажите об открытии первого кафе GARAGE. Как появилась эта идея?
— Красивой истории о том, как мой брат любил ездить на машине, а я любил готовить — у нас нет. Если рассказывать честно, то кафе GARAGE получилось случайно. До этого у нас с братом уже были разные бизнесы: сауна, бильярдный клуб, парикмахерская, торговали на рынке, запускали одними из первых в Беларуси службу доставки еды Jin.by.
Второй «Гараж» мы запустили через год после первого на Кальварийской, 17, где раньше было кафе «Шансон».
На тот момент в Беларуси было только 2−3 сетевых концепции — «Пицца Темпо» и «Планета Пицца». Больше никто не влезал в сетевые истории — кафе и ресторанов у одного человека могло быть много, но они все были разные.
Открывать «Гараж» в других локациях попросили наши гости. Мы решили пойти навстречу пожеланиям и попробовать сыграть в сеть.
— А как вы узнали о таком пожелании гостей?
— Мы всегда старались максимально собирать обратную связь. На старте много времени сами проводили в кафе — получали отзывы и предложения напрямую.
Чуть позже мы, наверное, первыми на рынке написали робота, который ходил по порталам в интернете и собирал все комментарии и отзывы о наших кафе. И у менеджеров была возможность переносить в систему отзывы из книги замечаний, а также фиксировать комментарии, услышанные от гостей. И все это мы потом централизованно обрабатывали.
— Вы уже на старте понимали, что будете развивать сеть?
— Нет. Стратегического плана развивать сеть не было, решения принимались ситуативно. Получилось одно кафе — давай попробуем открыть другое. Потом третье и четвертое — они, кстати, открылись почти одновременно.
Потом появились планы запустить в Беларуси около 20 кафе и дальше начинать выходить за пределы страны. Но за пять лет мы выросли до 10 кафе, после чего нарвались на кризис 2014 года и приостановили рост. До этого кризисы 2009 и 2011 мы проходили достаточно легко, а вот в 2014 году нас сильно зацепило: быстрый рост сети потянул за собой ряд управленческих ошибок, связанных с инвестированием, удержанием стандартов качества и т.д. Одно дело управлять 1−3 кафе, а другое — десятью. Там уже другие механизмы, подходы и инструменты. Мы приняли решение уделить больше внимание внутреннему развитию и описанию процессов.
В 2018 году продолжили свое развитие — продали первую франшизу в Гомель. И за два года открыли еще шесть кафе — так сеть увеличилась до 17.
Сегодня у нас 15 кафе, два мы закрыли. GARAGE в ТЦ «Столица» успел себя окупить, но в последнее время стал неэффективным. Администрация не пошла на уступки по аренде, и мы решили его закрыть. Второе кафе было в Dana Mall — это наша попытка разместить GARAGE на фудкорте. Мы смогли вписать широкое меню в этот формат, и даже обеспечивали приготовление горячих блюд в районе десяти минут. Но вышли из этой локации из-за высокой ставки аренды. Да и формат был не очень зрелый для нас — требовалось инвестировать много времени и денег в совершенствование модели работы на фудкорте.
На текущий момент мы продали пять франшиз: в 4 из них мы продолжаем управлять, и только в одном GARAGE инвестор решил заниматься всем самостоятельно.
Как управлять «многодетным бизнесом» со множеством филиалов
— На каком этапе вы поняли, что в сети нужно выстраивать процессы и управлять всеми кафе централизованно?
— Мы со старта управляли заведениями централизованно, завязывая большую часть инструментов и процессов на нашу «команду поддержки».
Лидерам на местах (так мы называем директоров кафе) мы с самого начала давали минимум автономности. Но в последнее время пришли к тому, что все больше стараемся передать ответственности за принятие управленческих решений на места. Так как из центра не всегда получается быстро заметить какие-то моменты и понять их природу.
— Какую инфраструктуру и программы вы используете, чтобы управлять сетью?
— Первый «Гараж» мы открывали сразу с системой автоматизированного учета guscom. А наша панель, где собирались отзывы, была своеобразным инструментом для управления — там также собирались отчеты по кафе за смену. Отчетность и цифры были в 1С.
По мере роста потребность в инструментах, которые бы помогали автоматизировать работу и управлять централизованно, росла. Мы искали эти инструменты, внедряли, пробовали.
Сейчас большую часть наших потребностей закрывает «Битрикс»: там все задачи из разряда «отремонтировать диван или холодильник», там вся коммуникация с подрядчиками, сейчас туда переводим обучение персонала. Учетную систему guscom в 2014 году поменяли на iiko — все цифры теперь видим через нее.
Для работы с отзывами используем сервис RocketData, который пришел на смену нашей самописной системе. Если хотим увидеть, как работает кафе, то у нас централизованное видеонаблюдение.
— Это все позволяет полностью закрывать вопросы с управлением и контролем кафе? Например, видеть качество оказания услуг?
— Что касается качества, то у нас выстроена система контроля за исполнением стандартов. Во-первых, лидер на месте заполняет контрольные листы наблюдения по обслуживанию гостей и по приготовлению блюд. Все эти чек-листы собираются централизованно: можно посмотреть в отчетах, как менеджеры на местах сами себя оценивают. Во-вторых, территориальные управляющие тоже проводят полный аудит работы кафе по четырем сотням пунктов. Ну и третий уровень контроля — это «тайные покупатели»: 12 раз в месяц для одного кафе они делают заказы и дают обратную связь по определенной форме.
Ну и сами мы выезжаем на место. Потому что одно дело видеть цифры, а другое — зайти в кафе и на опыте, имея 20 лет работы в отрасли, за 5 минут увидеть, как на самом деле работает предприятие. Такие выезды, кстати, одни из самых эффективных: сразу видишь, насколько цифры соответствуют реальности.
— Одинаково легко управлять и контролировать GARAGE в Минске и, например, в Гомеле?
— Нет. Во-первых, есть разница в работе самих заведений: казалось бы, одна страна, а и взаимодействие с госорганами совсем по-разному происходит, и люди пьют разные напитки и едят разные блюда.
Почему мы и стали передавать больше ответственности на места: лидеры на местах должны быть чуть больше предпринимателями, чтобы адаптировать и дорабатывать решения из центра.
В рамках Минска мы можем поделиться этим предпринимательством: приехать в течение получаса, посмотреть, научить, подтянуть или поджать. И то по мере роста количества кафе меньше времени удается уделить каждому заведению. А вот удаленность на 300 километров добавляет сложности в этом плане — невозможно быстро приехать в кафе и своим глазом увидеть, что работает не так.
— Может быть, вам бы хотелось еще что-то добавить из современных инструментов для лучшего управления кафе?
— Всегда есть, что улучшить. Например, нам бы сейчас не помешал сервис по записи разговоров официантов с гостями. Это бы помогло выйти на другой уровень по продажам. Потому что сейчас общение официантов с гостями для нас является темным пятном: мы не знаем, как они разговаривают, как продают. Эффект от записей мы увидели на операторах колл-центра: как только начали записывать разговоры и выборочно проверять, то к их работе стало невозможно даже придраться.
— Какие у вас планы по развитию GARAGE на ближайшее время?
— Мне кажется, что Минск может «скушать» порядка 20 GARAGE. Но сейчас у нас ряд кафе находятся на закате своего жизненного цикла, поэтому в ближайшее время будем заниматься модернизацией и обновлением существующих заведений. Новых объектов открывать пока не планируем.
Возможно, в следующем году попробуем выйти на другой рынок — Германии, России или США. Но пока это на уровне предложений. По-хорошему, нужен сильный менеджер-предприниматель изнутри компании, который поедет на место и будет адаптировать модель под новый рынок.
— Какие рекомендации вы бы дали предпринимателям о том, как управлять бизнесом с точками или офисами в разных регионах?
— В первую очередь, конечно, смотреть за цифрами и деньгами. Если каждая ваша точка зарабатывает, то здорово. А если нет, то смысла расти дальше особого нет. Отстройте свою модель, чтобы она была эффективной и стабильной в пределах одного кафе или офиса, и тогда начинайте расти.
Разработка продукта должна быть сконцентрирована в центре, в одних руках. А уже адаптация — на местах. И вот эти голова и руки должны между собой хорошо коммуницировать: одни получают опыт и делятся им, а другие внимательно слушают и помогают быстрее все выстраивать. Мы сейчас разделили команды: одна занимается операционным управлением, а другая — созданием продукта.
Ну и использовать информационные системы со старта. Без них сегодня невозможно работать, да и цифровизация просто экономит много денег. Но при этом не стоит вкидывать большие деньги в супердорогие большие системы, если нет понимания, зачем они — любой организм должен расти пропорционально и непрерывно, как растет ребенок.
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«Однажды подвернулось помещение… а теперь у нас 15 заведений по всей стране». Сооснователь сети кафе о том, как управлять бизнесом из нескольких филиалов
Начать с одного кафе в 2009 году, вырасти в сеть заведений под узнаваемым брендом, пережить кризис, запустить собственную франшизу и уже подумывать о выходе за...
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