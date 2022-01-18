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Мужчина задержан в Минске – в ходе обыска в нижнем белье обнаружены наркотики
Источник материала: ОНТ
Правоохранители задержали 27-летнего минчанина. Мужчина занимался распространением наркотиков. Об этом
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Фото: БЕЛТА
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Правоохранители задержали 27-летнего минчанина. Мужчина занимался распространением наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска». Возбуждено уголовное...
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