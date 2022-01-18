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Мужчина задержан в Минске – в ходе обыска в нижнем белье обнаружены наркотики

18.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали 27-летнего минчанина. Мужчина занимался распространением наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранители задержали 27-летнего минчанина. Мужчина занимался распространением наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска». Возбуждено уголовное...
 
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