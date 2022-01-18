Впервые в мировой практике: ответственность родителей за воспитание детей будет предусмотрена в Конституции

Источник материала: ОНТ

По всей стране продолжается общественное обсуждение нового проекта Конституции. Три недели показали – белорусы выбирают стратегический курс на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Уже поступило более семи тысяч откликов.

Обновленный документ – механизм, который обеспечит дальнейшее развитие нашего государства. Один из приоритетов – социальная направленность. Особое внимание уделено воспитанию традиционных семейных ценностей, поддержке семей с детьми, заботе о сиротах и оставшихся без попечения родителей.

Впервые в мировой практике изменения в основной закон республики предусматривают ответственность родителей за воспитание детей.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальной защите Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь: «К сожалению, у нас еще существуют дети-сироты при живых родителях, а это тоже не очень хорошая практика. Приходится иногда забирать детей из семьи, вы знаете, признавать их в госзащите. Здесь мы видим, что родители не в полной мере выполняют эту функцию по воспитанию своих детей, а все ложится на плечи педагогов и учреждений образования».

Уникальность проекта еще и в том, что в нем оговаривается принцип равенства в отношении инвалидов и их гарантии. Продолжится развитие механизма квотирования рабочих мест.

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