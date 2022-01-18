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Впервые в мировой практике: ответственность родителей за воспитание детей будет предусмотрена в Конституции
Источник материала: ОНТ
По всей стране продолжается общественное обсуждение нового проекта Конституции. Три недели показали – белорусы выбирают стратегический курс на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Уже поступило более семи тысяч откликов.
Обновленный документ – механизм, который обеспечит дальнейшее развитие нашего государства. Один из приоритетов – социальная направленность. Особое внимание уделено воспитанию традиционных семейных ценностей, поддержке семей с детьми, заботе о сиротах и оставшихся без попечения родителей.
Впервые в мировой практике изменения в основной закон республики предусматривают ответственность родителей за воспитание детей.
Уникальность проекта еще и в том, что в нем оговаривается принцип равенства в отношении инвалидов и их гарантии. Продолжится развитие механизма квотирования рабочих мест.
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Впервые в мировой практике: ответственность родителей за воспитание детей будет предусмотрена в Конституции
По всей стране продолжается общественное обсуждение нового проекта Конституции. Три недели показали – белорусы выбирают стратегический курс на развитие сильной,...
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