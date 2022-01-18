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Латвия собирается пустить китайский транзит через свои железные дороги
Источник материала: ОНТ
Пока Вильнюс подсчитывает убытки от конфликта с Пекином, Рига приглашает Китай на свои рельсы.
В правлении латвийских железных дорог заявили, что компания вплотную приблизилась к тому, что грузы из Китая будут идти транзитом через республику, ведь последние три года грузопоток из России падает.
Также в управлении подчеркивают, что для сотрудничества с Поднебесной в последнее время сделано много. Сыграл на руку Риге и конфликт Вильнюса и Пекина.
Напомним, Литва открыла на своей территории представительство Тайваня. За этим последовала ответная реакция. В конфедерации промышленников Литвы заявили, что если Китай введет санкции, то годовые потери литовской промышленности, достигнут 5 млрд евро.
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Пока Вильнюс подсчитывает убытки от конфликта с Пекином, Рига приглашает Китай на свои рельсы. В правлении латвийских железных дорог заявили, что компания...
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