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Врач не находит отклонений, а вы чувствуете себя плохо? Обратите внимание на психосоматику!
Источник материала: ОНТ
«Слишком много переживаем. Слишком серьезно воспринимаем. Надо относиться ко всему проще. Но с умом», - так говорил немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. С этими словами согласна и Маргарита Фещенко, которая не понаслышке знает, как важно вовремя заметить тревожные сигналы своего организма и успеть подать ему руку помощи.
Такие сигналы тела специалисты называют одним словом – психосоматика. Это направление в медицине и психологии, которое изучает, как чувства и переживания влияют на физическое здоровье человека. Например, эксперты рекомендуют сделать перерыв или вовсе отправиться домой, если во время работы или учёбы закрываются глаза. Это знак, что организм требует отдыха.
В то же время есть псевдоспециалисты, которые окутывают это явление мифами и символами. Так, болезни горла связывают с «проглоченной» обидой или невысказанными словами. И лечить такие расстройства предлагают обрядами, аффирмациями и заговорённой водой. А люди ведутся, не понимая, что теряют драгоценное время. Но есть и другая крайность.
Интересно, что главный звонок психосоматического заболевания - бессимптомность. Когда при прохождении обследования врачи не находят никаких отклонений, но человек чувствует себя нездоровым. В этом случае лучше обратиться к психологу, который проработает травмы, поднимет самооценку и научит радоваться жизни.
Ни в коем случае не спешите самостоятельно ставить диагноз на основе информации из интернет-сайтов. И тем более не испытывать на себе методы лечения, которые там предлагают. Это обойдется вам дорого в прямом и переносном смысле.
Чтобы снять стресс специалисты советуют несколько упражнений. Для выполнения одного из них нужно представить, что перед вами стоит свеча. Сделать глубокий вдох, а после – медленно задуть ее. Это поможет сконцентрироваться на себе и расслабиться. Но все-таки нет рекомендации лучше, чем обратиться к врачу: он составит индивидуальный план лечения.
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«Слишком много переживаем. Слишком серьезно воспринимаем. Надо относиться ко всему проще. Но с умом», - так говорил немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. С этими...
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