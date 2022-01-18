Врач не находит отклонений, а вы чувствуете себя плохо? Обратите внимание на психосоматику!

Источник материала: ОНТ

«Слишком много переживаем. Слишком серьезно воспринимаем. Надо относиться ко всему проще. Но с умом», - так говорил немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. С этими словами согласна и Маргарита Фещенко, которая не понаслышке знает, как важно вовремя заметить тревожные сигналы своего организма и успеть подать ему руку помощи.

Маргарита Фещенко: «В период сессии многие студенты переживают сильный стресс, в том числе и я. И это очень сильно сказывается на организме. У меня постоянные головные боли и уже две недели держится температура. Как только у меня начинается мигрень, я стараюсь сразу отключиться от всего. Я иду либо на улицу, либо пью чай, либо отдыхаю, стараюсь провести время самой с собой».

Такие сигналы тела специалисты называют одним словом – психосоматика. Это направление в медицине и психологии, которое изучает, как чувства и переживания влияют на физическое здоровье человека. Например, эксперты рекомендуют сделать перерыв или вовсе отправиться домой, если во время работы или учёбы закрываются глаза. Это знак, что организм требует отдыха.

Алексей Белоцерковец, психолог: «Либо если поднимается температура также наша психика сигнализирует нам о том, что пора просто-напросто отдохнуть. Какие-то на кожном покрове покрытия, к примеру, появляются какие-то язвочки. Это чаще всего говорит о том, что нам пора уже пересмотреть, где нарушены границы с теми, с кем мы общаемся. Токсичность людей, возможно, зашкаливает. И нам пора пересмотреть наш какой-то круг общения».

В то же время есть псевдоспециалисты, которые окутывают это явление мифами и символами. Так, болезни горла связывают с «проглоченной» обидой или невысказанными словами. И лечить такие расстройства предлагают обрядами, аффирмациями и заговорённой водой. А люди ведутся, не понимая, что теряют драгоценное время. Но есть и другая крайность.

Елена Пертель, психолог, специалист в области тревожных расстройств: «Когда люди напрочь отрицают влияние психики на соматические заболевания, тем самым обрекая себя находиться в порочном кругу: стресс, болезни, тревога и болезни. То есть везде нужен баланс. Если человек этот намек не воспринимает, тогда, к сожалению, более серьезные заболевания приходят. И бывает такое, что даже до онкологии, которую врачи под ней тоже признают уже психосомтатичесую основу. Чаще всего онкологией заболевают люди, у которых пропадает желание жить, которые чувствуют себя не нужными не на работе, не в семье».

Интересно, что главный звонок психосоматического заболевания - бессимптомность. Когда при прохождении обследования врачи не находят никаких отклонений, но человек чувствует себя нездоровым. В этом случае лучше обратиться к психологу, который проработает травмы, поднимет самооценку и научит радоваться жизни.

Елена Пертель, психолог, специалист в области тревожных расстройств: «Кроме того, что человеку помогает врач или психолог, нужно и саму о себе позаботиться. То есть обязательно наладить режим питания, какие-то спортивные мероприятия, находить время для отдыха. И просто необходимо находить время для радости и удовольствия. То есть это хобби, общение с друзьями, близкими, книга хорошая, сходить в музей».

Ни в коем случае не спешите самостоятельно ставить диагноз на основе информации из интернет-сайтов. И тем более не испытывать на себе методы лечения, которые там предлагают. Это обойдется вам дорого в прямом и переносном смысле.

«Чем это чревато? Тем, что вы можете слишком много диагнозов примерить на себя, отнести к себе и начать от этого страдать. Это работает механизм защиты психологической, который заключается в том, что человек берет информацию извне, помещает ее в себя без примерки, без пережевывания».

Чтобы снять стресс специалисты советуют несколько упражнений. Для выполнения одного из них нужно представить, что перед вами стоит свеча. Сделать глубокий вдох, а после – медленно задуть ее. Это поможет сконцентрироваться на себе и расслабиться. Но все-таки нет рекомендации лучше, чем обратиться к врачу: он составит индивидуальный план лечения.

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