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ИКАО подготовила отчет по расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

18.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ИКАО подготовила отчет по расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Международная организация гражданской авиации подготовила и предоставила всем 193 государствам-членам ИКАО отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Такая информация размещена на сайте организации.


Ранее организация неоднократно переносила дедлайны по итоговому докладу, который связан с инцидентом с рейсом FR4978 компании Ryanair (Афины-Вильнюс). Пока самого текста на сайте нет.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Международная организация гражданской авиации подготовила и предоставила всем 193 государствам-членам ИКАО отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой...
 
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