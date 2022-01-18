Православные верующие Беларуси готовятся к Крещению

Источник материала: ОНТ

Особый день в календаре православных. Верующие готовятся отметить один из главных праздников – Крещение, или второе название праздника – Богоявление. А предшествует ему крещенский сочельник.

Как и перед Рождеством в этот день постятся. На столе такое же блюда – сочиво – крупа с изюмом и медом. А в церквях, куда традиционно устремляются потоки верующих – литургии, после которых чин освящения воды.

Она считается целебной. Ею окропляют дома и хранят до следующего праздника, пьют с молитвой, когда болеют.

Протоиерей Владимир Уваров, ключарь Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: «Мы воспоминаем событие, прошедшее на Иодане, когда Господь Иисус Христос, воплотившийся Бог, пришел для того, чтобы совершить Крещение, показав тем, что Крещение – это таинство, в котором мы рождаемся для новой жизни духовной».

Есть и народные традиции, связанные с этим днем. Гадать церковь не рекомендует, а вот окунание в прорубь приветствует. Только с поправкой – без вреда для здоровья.

Безопасно окунуться в священную прорубь в Минске можно в семи точках. Столичные купели откроются сегодня в шесть вечера. Рядом с ними будут дежурить врачи и спасатели. Они же напоминают о безопасности.

Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси: «Купаться только в отведенных местах, тем более лед сейчас слабый. Приближение к проруби или к тому месту, где купаться – это всегда скользко. Как правило, человек приближается босиком, а это чревато тем, что он поскользнется и упадет, поэтому должна быть резиновая обувь, тапочки, которые не скользят».

Также врачи напоминают, что к такому ритуалу следует готовиться, а людям с хроническими заболеваниями и другими противопоказаниями – отказаться.

Рядом с оборудованными местами для купаний будут раздевалки, отапливаемые палатки с горячим чаем и солдатской кашей. Развернется выездная торговля, а глаз порадуют подсветка и фотозоны.

Подписывайтесь на нас в Telegram