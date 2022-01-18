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Православные верующие Беларуси готовятся к Крещению
Источник материала: ОНТ
Особый день в календаре православных. Верующие готовятся отметить один из главных праздников – Крещение, или второе название праздника – Богоявление. А предшествует ему крещенский сочельник.
Как и перед Рождеством в этот день постятся. На столе такое же блюда – сочиво – крупа с изюмом и медом. А в церквях, куда традиционно устремляются потоки верующих – литургии, после которых чин освящения воды.
Она считается целебной. Ею окропляют дома и хранят до следующего праздника, пьют с молитвой, когда болеют.
Есть и народные традиции, связанные с этим днем. Гадать церковь не рекомендует, а вот окунание в прорубь приветствует. Только с поправкой – без вреда для здоровья.
Безопасно окунуться в священную прорубь в Минске можно в семи точках. Столичные купели откроются сегодня в шесть вечера. Рядом с ними будут дежурить врачи и спасатели. Они же напоминают о безопасности.
Также врачи напоминают, что к такому ритуалу следует готовиться, а людям с хроническими заболеваниями и другими противопоказаниями – отказаться.
Рядом с оборудованными местами для купаний будут раздевалки, отапливаемые палатки с горячим чаем и солдатской кашей. Развернется выездная торговля, а глаз порадуют подсветка и фотозоны.
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Особый день в календаре православных. Верующие готовятся отметить один из главных праздников – Крещение, или второе название праздника – Богоявление. А...
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