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Эстонское небо стало тренировочной площадкой для ВВС стран НАТО

18.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эстонское небо стало тренировочной площадкой для ВВС стран НАТО

А эстонское небо еще неделю будет тренировочной площадкой для военно-воздушных сил стран НАТО.

В ближайшие дни истребители Бельгии и Польши проведут учебные полеты согласно миссии воздушной полиции. Чтобы сильно не беспокоить местных жителей, тренировки обещают проводить в стороне от населенных пунктов.

Также Эстония желает принять у себя еще больше солдат НАТО. В руководстве Минобороны заявили, что республика готова разместить еще пять тысяч военнослужащих из стран-союзников по блоку. Вся необходимая инфраструктура для них уже строится.

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А эстонское небо еще неделю будет тренировочной площадкой для военно-воздушных сил стран НАТО. В ближайшие дни истребители Бельгии и Польши проведут учебные...
 
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