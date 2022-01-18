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Эстонское небо стало тренировочной площадкой для ВВС стран НАТО
Источник материала: ОНТ
А эстонское небо еще неделю будет тренировочной площадкой для военно-воздушных сил стран НАТО.
В ближайшие дни истребители Бельгии и Польши проведут учебные полеты согласно миссии воздушной полиции. Чтобы сильно не беспокоить местных жителей, тренировки обещают проводить в стороне от населенных пунктов.
Также Эстония желает принять у себя еще больше солдат НАТО. В руководстве Минобороны заявили, что республика готова разместить еще пять тысяч военнослужащих из стран-союзников по блоку. Вся необходимая инфраструктура для них уже строится.
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А эстонское небо еще неделю будет тренировочной площадкой для военно-воздушных сил стран НАТО. В ближайшие дни истребители Бельгии и Польши проведут учебные...
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