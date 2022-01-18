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В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках

18.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участкахМинске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках" class="one-news__figure-img">

В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках 18 января. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


ГАИ обращает внимание водителей – необходимо соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках 18 января. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ГАИ обращает внимание водителей –...
 
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