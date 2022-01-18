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В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках
Источник материала: ОНТМинске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках" class="one-news__figure-img">
В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках 18 января. Об этом
ГАИ обращает внимание водителей – необходимо соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.
Фото: БЕЛТА
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В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках 18 января. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ГАИ обращает внимание водителей –...
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