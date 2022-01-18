Гороскоп на 18 января: терпение нужно проявить Тельцам, решатся все неприятности у Водолеев

Источник материала: ОНТ

Звезды приготовили для Овнов приятные подарки судьбы. Воспользуйтесь моментом для того, чтобы в профессиональной сфере приступить к новому проекту и его реализации.

Тельцам придется перенести на другой день работу, которая потребует точности, внимательности и конкретики. Восстановить силы вам помогут спортивные занятия и отдых.

Близнецы, постарайтесь сконцентрироваться на главном и завершить ранее начатые дела. Избыток вашей энергии может стать причиной конфликтных ситуаций на работе и в личной жизни.

У Раков не самый удачный день для рутинной работы, ведения переговоров и ответственной деятельности. На вашем настроении отразится не простая ситуация с близким человеком.

Звезды советуют Львам использовать творческий потенциал и не забывать о физической активности, которая станет для вас источником позитива. Отнеситесь к рабочим делам спокойно.

Девы, нестандартные подходы к решению профессиональных задач помогут вам улучшить взаимоотношения в коллективе. Постарайтесь проявить уверенность и решительность.

Весы, командировка способна стать идеальным вариантом, который позволит вам сменить обстановку. Не стоит отчаиваться, если дела пойдут не так, как вы планировали.

Плодотворный день у Скорпионов. Сегодня вы готовы отстаивать свое мнение и переубеждать руководство в целесообразности принимаемых решений. Удача будет на вашей стороне.

Стрельцам придется проявить терпение, занимаясь семейно-бытовыми делами. Звезды советуют вам исключить конфликтные ситуации в отношениях с близким человеком и не доказывать свое превосходство.

Сегодня у Козерогов появятся идеи, которые могут быть успешно реализованы. Вам не придется тратить время и искать варианты. Все изменит важный телефонный звонок.

У Водолеев день пройдет легко и по счастливой случайности решатся все неприятности. Постарайтесь не обижаться на своих друзей и будьте снисходительными в общении.

Энтузиазм позволит Рыбам сделать много запланированных дел, а чувство юмора избежать недопонимания с коллегами. Ощущение комфорта добавят семейные отношения.

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