Гомельчанин перекрыл дорогу авто и распылил водителю в лицо газ

Источник материала: БелТА

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле хулиган распылил газ в лицо горожанину, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Пострадавший обратился в милицию Новобелицкого района Гомеля вечером 14 января. По телефону он сообщил, что неизвестный распылил газ в лицо и пытался скрыться.

Как установлено, обратившийся возвращался домой на авто через частный сектор. Путь машине преградил вышедший на проезжую часть мужчина. "В грубой форме он начал требовать от водителя развернуться и уехать, так как это "его дорога и его улица" и ему надоело, что все здесь катаются. Автомобилист достал мобильный телефон и вышел из машины, чтобы зафиксировать происходящее. Кроме того, мужчина упомянул, что вызовет милицию, если ему не дадут проехать. Нарушитель дорожного движения, увидев мобильный телефон, начал провоцировать конфликт и в конечном итоге распылил в лицо горожанина газ из баллончика", - рассказали в УВД.

Правоохранители задержали хулигана. Им оказался неоднократно судимый 47-летний гомельчанин, который живет недалеко от места конфликта. На момент совершения преступления он был нетрезв.

Задержанного ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, есть судимости за грабеж и причинение тяжких телесных повреждений. Теперь он проходит фигурантом по уголовному делу об особо злостном хулиганстве.-0-