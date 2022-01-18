Гомельчанин пятый раз сел за руль нетрезвым: он приговорен к году колонии с конфискацией мотоцикла

Источник материала: БелТА

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего горожанина, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

В августе 2021 года, будучи нетрезвым, гомельчанин ехал на мотоцикле "Урал" по территории одной из автозаправок областного центра. "Заметив преследование ГАИ, он направился к реке Сож. Затем бросил мотоцикл и скрылся. Через некоторое время вернулся и был задержан сотрудниками ГАИ", - рассказали в службе информации областной прокуратуры. Мужчине инкриминирован отказ от прохождения освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст.317-1 УК.

На судебном заседании гомельчанин признал свою вину. Он сознался, что управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования отказался.

Горожанин ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также незаконный оборот наркотиков.

Суд Новобелицкого района Гомеля учел представленные доказательства и постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.317-1 УК назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Обвиняемый на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также приговором суда мотоцикл конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-