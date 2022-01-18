Полсотни ставных сетей изъяли инспекторы у жителя Ивацевичского района

Источник материала: БелТА

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе инспекторы природоохраны совместно с сотрудниками милиции изъяли у местного жителя браконьерский арсенал, сообщил БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Осмотр домовладения 59-летнего жителя деревни Бобровичи проводился с санкции прокурора. В жилище были обнаружены и изъяты 54 ставные сети общей длиной 1605 м, два бредня, два сетевых подъемника и электроудочка - самая варварская браконьерская снасть. По утверждениям специалистов-ихтиологов, попавшая в электромагнитное поле рыба теряет способность к репродуктивности, тем самым природным ресурсам наносится колоссальный вред. Подобных орудий в стране изымаются единицы.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст.16.26 (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных) КоАП. Ему грозит штраф до 30 базовых величин (1 БВ - Br32).

Всего за прошлый год работники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира выявили 766 нарушений природоохранного законодательства, в правоохранительные органы передано 60 материалов с признаками уголовного преступления. Из незаконного оборота изъято 72 единицы огнестрельного оружия и 626 патронов к нарезным и гладкоствольным ружьям, более 70 км сетей, 394 других запрещенных в любительском рыболовстве орудий лова рыбы. Больше всего нарушений зарегистрировано в Пинском, Березовском и Столинском районах.-0-