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В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте

18.01.2022 10:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с зафиксированы 38 случаев падения деревьев в Брестской (3), Гомельской (1), Гродненской (16), Минской (10), Могилевской (5) областях и в Минске (3), в результате которых повреждены три автомобиля. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта (Брестская область - 19, Витебская - 167, Гомельская - 93, Гродненская - 217, Минская - 387, Могилевская - 58). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 18 января без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов (Витебская - 9, Гомельская - 22, Гродненская - 15, Минская - 3, Могилевская - 16).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с зафиксированы 38 случаев падения деревьев в Брестской (3), Гомельской (1), Гродненской (16), Минской (10), Могилевской (5) областях и...
 
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