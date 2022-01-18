﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022

18.01.2022 10:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве связи и информатизации состоялось первое заседание организационного комитета международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Мероприятие прошло под руководством председателя оргкомитета форума ТИБО-2022, министра связи и информатизации Константина Шульгана. "В ходе заседания были рассмотрены и обсуждены основные актуальные вопросы подготовки форума, в числе которых формирование концепции XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, подготовка выставочной экспозиции, организация крупнейших мероприятий форума - IV Евразийского цифрового форума, II Форума "Цифровая экономика" и V Белорусского ИКТ саммита", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, по итогам заседания приняты решения для определения согласованных подходов к подготовке и проведению форума ТИБО-2022, который планируется провести с 24 по 27 мая в Минске. Также участники заседания одобрили в качестве основы для дальнейшей работы проект концепции форума, согласовали план его подготовки и проведения и план-проспект форума ТИБО-2022, а также подходы к организации основных форумных мероприятий.

Очередное заседание оргкомитета запланировано провести в середине февраля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие прошло под руководством председателя оргкомитета форума ТИБО-2022, министра связи и информатизации Константина Шульгана.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by