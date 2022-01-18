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Пить воду до завтрака полезно, но при одном условии. Врач рассказал о важном нюансе
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью
Однако, как отметила врач, вода, которую мы пьем до завтрака, должна быть правильной температуры.
Она порекомендовала добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок. Однако не всем это можно делать.
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik сказала, что привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна для здоровья, но при одном...
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