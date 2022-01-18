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Пить воду до завтрака полезно, но при одном условии. Врач рассказал о важном нюансе

18.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пить воду до завтрака полезно, но при одном условии. Врач рассказал о важном нюансе

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik сказала, что привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна для здоровья, но при одном условии.

Однако, как отметила врач, вода, которую мы пьем до завтрака, должна быть правильной температуры.

Она порекомендовала добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок. Однако не всем это можно делать.

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik сказала, что привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна для здоровья, но при одном...
 
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