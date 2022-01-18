Дочка послушалась маму и купила лотерейный билет. Теперь она будет чаще обращаться к ней за советом

Источник материала: ОНТ

Жительница Мичигана, США, поняла, как иногда полезно прислушиваться к маминым советам. Ведь это бывает довольно выгодно. Об этом сообщает Upi.

Женщина встретилась с родительницей в кафе, задно и решила купить несколько лотерейных билетов. Тогда мама и посоветовала дочке приобрести Lucky 7s Fast Cash. Ранее она слышала о розыгрыше крупного джекпота там.

Что ж, она последовала совету и приобрела билет. В итоге глазам своим не поверила –этот самый джекпот, составляющий 1682998 долларов, выиграла она.

Теперь женщина планирует купить новый дом, расплатиться за обучение и отвезти сына в парк Диснея. А маму впредь она станет слушать чаще.

Фото: pixabay

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