|
Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, в диалоге участвуют все слои населения
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции заявил, что предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес, в диалоге участвуют все слои населения
Александр Лукашенко сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции заявил, что предложенные поправки в Конституцию...
|
Архив (Разное)