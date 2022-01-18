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Что будет, если разбить яйцо под водой? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Дайверу стало любопытно, что будет, если разбить яйцо под водой. И он решил провести эксперимент. Видео с результатом опубликовано на YouTube-канале Caters Clips.
Для проведения опыта 30-летний Шейн Браун отправился совершать погружение у берегов Оаху (Гавайи, США). Прежде чем попытаться разбить яйцо руками, мужчина нырнул на 14 метров на дно океана. С первого раза ничего не получилось. Тогда дайверу пришлось вернуться на поверхность за воздухом.
Затем Шейн совершил еще одно погружение и с помощью камеры разбил яйцо. Что получилось, можно наблюдать на видео.
К слову, яйцо не осталось просто плавать в воде, а стало пищей для рыбок.
Фото: скриншот видео
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Дайверу стало любопытно, что будет, если разбить яйцо под водой. И он решил провести эксперимент. Видео с результатом опубликовано на YouTube-канале Caters Clips. Для...
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