|
Полиция рассматривает версию инсценировки ограбления вдовы Градского
Источник материала: ОНТ
Как уточнил источник ТАСС, в полицию с заявлением Коташенко обратилась через почти шесть часов после нападения.
Кроме того, известно, что после того, как у потерпевшей похитили деньги, она сама подвезла троих мужчин на трассу. Там они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и кража у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой – такую версию рассматривают сотрудники полиции,...
|
Архив (Разное)