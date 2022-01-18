Полиция рассматривает версию инсценировки ограбления вдовы Градского

Источник материала: ОНТ

Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и кража у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой – такую версию рассматривают сотрудники полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник ТАСС, в полицию с заявлением Коташенко обратилась через почти шесть часов после нападения.

Кроме того, известно, что после того, как у потерпевшей похитили деньги, она сама подвезла троих мужчин на трассу. Там они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Фото: kino-teatr.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram