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Полиция рассматривает версию инсценировки ограбления вдовы Градского

18.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция рассматривает версию инсценировки ограбления вдовы Градского

Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и кража у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой – такую версию рассматривают сотрудники полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник ТАСС, в полицию с заявлением Коташенко обратилась через почти шесть часов после нападения. 

Кроме того, известно, что после того, как у потерпевшей похитили деньги, она сама подвезла троих мужчин на трассу. Там они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы. 

Фото: kino-teatr.ru

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Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и кража у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой – такую версию рассматривают сотрудники полиции,...
 
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