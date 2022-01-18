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Как оказывать первую помощь пострадавшим, рассказывают на занятиях по медподготовке в школе

18.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как оказывать первую помощь пострадавшим, рассказывают на занятиях по медподготовке в школе

Учитель медицинской подготовки Ольга Зеленко показывает десятиклассницам, как оказывать первую помощь человеку без сознания. Алгоритм действий девочки уже усвоили – положить пострадавшего горизонтально, освободить его от одежды, сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Порядок несложный, но в экстренной ситуации главное - не растеряться. Ведь порой счет идет на минуты, и грамотная помощь может спасти жизнь.

Варвара Хацкевич, ученица гимназии №43 г. Минска: «Я считаю эти уроки очень полезными в жизни, потому что ситуации бывают разные, и в любой непонятной ситуации можно будет помочь человеку».

Занятия по медицинской подготовке состоят из 6 блоков, они распределены на 10 и 11 класс. За два года девочки учатся оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях, инфекциях и отравлениях. Они узнают, как лечить некоторые заболевания, изучают медпрепараты и разбирают медико-биологические аспекты полового воспитания. Именно такой набор знаний и умений позволяет справиться почти с любой экстренной ситуацией и может помочь не только себе, но и окружающим.

Дарья Шарлан, ученица гимназии №43 г. Минска«Когда ударишься, ушиб возникает, и нужно прикладывать компресс. Это очень пригодилось. Наверное, самая интересная тема была про обморожения и ожоги. Было очень интересно узнать про виды, типы ожогов и обморожений, и про первую помощь».

В начале занятия – краткий опрос по теории и небольшой конспект. Затем полученные знания обязательно нужно закрепить на практике, ведь то, что умеют руки, запомнит и голова. Кстати, кабинет полностью оборудован всем необходимым для развития практических навыков – от манекенов в натуральную величину до шприца и бинтов. Станислава Карницкая неплохо освоила перевязки, которые могут помочь при ранах, переломах и кровотечении.

Станислава Карницкая, ученица гимназии №43 г. Минска«Я думаю, что в медицинской подготовке важна и теория, и практика, потому что без теории ты не сможешь применить практику, а без практики ты не сможешь помочь кому-то. // Пока ничего не пригодилось, слава богу. А самое интересное, наверное, практика. Теорию ты просто учишь, а потом применяешь и понимаешь, что так реально можно спасти человека, и это правда интересно».

Такие уроки входят в комплекс допризывной подготовки. И если мальчики осваивают тонкости военной науки, то девочки учатся оказывать помощь медицинского характера.

Ольга Зеленко, учитель медицинской подготовки центра допризывной подготовки гимназии №43 г. Минска«Важно понимание, что не только медицинский работник может оказать помощь, но и любой другой гражданин. Неважно, что случилось – это какое-то сложное состояние или просто ушиб коленки. Тем не менее, даже обнять своего близкого человека и пожалеть его – это тоже помощь».

Кстати, в конце курса девочки проходят практику в столичных больницах и поликлиниках. И вполне возможно, что школьные уроки помогут кому-то определиться с будущей профессией.

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Теги: Минск
 
 
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Учитель медицинской подготовки Ольга Зеленко показывает десятиклассницам, как оказывать первую помощь человеку без сознания. Алгоритм действий девочки уже...
 
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