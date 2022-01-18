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Как оказывать первую помощь пострадавшим, рассказывают на занятиях по медподготовке в школе
Источник материала: ОНТ
Учитель медицинской подготовки Ольга Зеленко показывает десятиклассницам, как оказывать первую помощь человеку без сознания. Алгоритм действий девочки уже усвоили – положить пострадавшего горизонтально, освободить его от одежды, сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Порядок несложный, но в экстренной ситуации главное - не растеряться. Ведь порой счет идет на минуты, и грамотная помощь может спасти жизнь.
Занятия по медицинской подготовке состоят из 6 блоков, они распределены на 10 и 11 класс. За два года девочки учатся оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях, инфекциях и отравлениях. Они узнают, как лечить некоторые заболевания, изучают медпрепараты и разбирают медико-биологические аспекты полового воспитания. Именно такой набор знаний и умений позволяет справиться почти с любой экстренной ситуацией и может помочь не только себе, но и окружающим.
В начале занятия – краткий опрос по теории и небольшой конспект. Затем полученные знания обязательно нужно закрепить на практике, ведь то, что умеют руки, запомнит и голова. Кстати, кабинет полностью оборудован всем необходимым для развития практических навыков – от манекенов в натуральную величину до шприца и бинтов. Станислава Карницкая неплохо освоила перевязки, которые могут помочь при ранах, переломах и кровотечении.
Такие уроки входят в комплекс допризывной подготовки. И если мальчики осваивают тонкости военной науки, то девочки учатся оказывать помощь медицинского характера.
Кстати, в конце курса девочки проходят практику в столичных больницах и поликлиниках. И вполне возможно, что школьные уроки помогут кому-то определиться с будущей профессией.
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Учитель медицинской подготовки Ольга Зеленко показывает десятиклассницам, как оказывать первую помощь человеку без сознания. Алгоритм действий девочки уже...
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