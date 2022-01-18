﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смертельное ДТП: водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении

18.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП: водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении

В Гомельской области водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении. ДТП произошло 17 января около 19:00 на 248-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель – Кобрин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Авария случилась под Петриковом. 


ГАИ обращает внимание: будьте осторожными в сложных погодных условиях, учитывайте, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться – на некоторых участках возможно обледенелое покрытие. Откажитесь от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений. Выбирайте безопасную скорость.

Фото: ГУГАИ МВД

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении. ДТП произошло 17 января около 19:00 на 248-м км автодороги М10 граница Российской Федерации -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by