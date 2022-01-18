Смертельное ДТП: водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении

Источник материала: ОНТ

В Гомельской области водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении. ДТП произошло 17 января около 19:00 на 248-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель – Кобрин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Авария случилась под Петриковом.





ГАИ обращает внимание: будьте осторожными в сложных погодных условиях, учитывайте, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться – на некоторых участках возможно обледенелое покрытие. Откажитесь от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений. Выбирайте безопасную скорость.

Фото: ГУГАИ МВД

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