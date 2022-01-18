|
Смертельное ДТП: водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении
Источник материала: ОНТ
В Гомельской области водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении. ДТП произошло 17 января около 19:00 на 248-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель – Кобрин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Авария случилась под Петриковом.
ГАИ обращает внимание: будьте осторожными в сложных погодных условиях, учитывайте, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться – на некоторых участках возможно обледенелое покрытие. Откажитесь от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений. Выбирайте безопасную скорость.
Фото: ГУГАИ МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области водитель микроавтобуса погиб при лобовом столкновении. ДТП произошло 17 января около 19:00 на 248-м км автодороги М10 граница Российской Федерации -...
|
Архив (Разное)